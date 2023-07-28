Илон Маск сохранил светлую тему в соцсети X и удалил полутемную

Владелец популярной соцсети X, ранее известной как Twitter, Илон Маск решил сохранить светлую тему после общения с пользователями. Он объявил об этом в своем аккаунте.

«Многие люди попросили сохранить светлую тему, так что мы это сделаем, но по умолчанию будет темная тема. При этом полутемная будет удалена», — написал бизнесмен.

Изначально Маск планировал оставить только темную тему, что привело к критике со стороны пользователей, предпочитающих светлую тему. Теперь она все же останется, но темная будет использоваться по умолчанию.

Стоит отметить, что ранее в Twitter действовала светлая тема по умолчанию, однако разработчики позже добавили возможность переключаться между светлой и темной цветовой гаммой. Позднее был представлен и полутемный вариант для пользователей, предпочитающих более приглушенные цвета в вечернее время.

После анонса изменений некоторые пользователи выразили свою благодарность Маску за то, что он выслушал мнения юзеров и внес изменения в решение. Однако есть и те, кто расстроился из-за удаления полутемной темы, так как она была им удобна при чтении из-за пониженной яркости экрана.