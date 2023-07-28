“Знает себе цену”: певица Анна Асти определила царицу в шоу-бизнесе и не только

Раздутое эго и высокая самооценка — это отнюдь не признаки сильной личности. Об этом сообщила преуспевающая звезда музыкальной индустрии, чьи хиты часто набирают рейтинги в хит-парадах. В беседе с Пятым каналом Анна Асти порассуждала о том, кто такая настоящая царица.

По мнению артистки, у одних это амплуа выражено ярко, у других — требует развития. Тем не менее знаменитость определила, что царицей в шоу-бизнесе и других сферах является женщина с определенным набором качеств.

Певица Анна Асти уверяет: в представительницах прекрасного пола от природы содержится целая вселенная. В каждой важно увидеть и разглядеть личность, невероятное существо.

“Царица — это женщина, которая знает себе цену. Знает, чего стоит ее сила, ее гордость — что ее доброта выше злости и ненависти. Она знает, что такое верность и предательство, но при этом остается хорошим человеком”, — рассудила Анна Асти.

Звезда добавила, что настоящая царица не сомневается в своих мощных положительных чертах личности. По словам артистки, такая особа поборола детские и юношеские комплексы. Анна Асти в своем творчестве пытается отразить, что в каждой женщине скрыта огромный потенциал, который некоторым еще предстоит раскрыть.