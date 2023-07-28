 

Названа дата прощания с советской звездой Ниной Дробышевой

28.07.2023, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трагическая новость пришла из российской столицы в минувший четверг, 27 сентября. Ушла из жизни актриса театра и кино Нина Дробышева. Одна из ярчайших советских звезд скончалась после продолжительной болезни. Ей было 84 года.

60 лет творческого пути Нина Дробышева отдала Театру Моссовета. В официальном некрологе коллеги по сцене высоко оценили ее вклад в их общее дело. В учреждении культуры отметили доброту и отзывчивость народной артистки РСФСР.

Они также подчеркнули, что Нина Дробышева при всей внешней хрупкости обладала невероятной пластичностью и уникальными голосовыми данными. Все это позволила актрисе исполнить блестящие роли как на сцене театра, так и в кино.

В театре также назвали дату прощания с советской звездой. Траурное мероприятие состоятся в субботу, 29 июля, в стенах Театра Моссовета, уточняет RT.

К сожалению, на театральном небосклоне гаснут как ярчайшие звезды, так и молодые звездочки. Ранее “Дни.ру” сообщали о трагической гибели юного российского актера Семена Осокина-Портного.

20-летний студент Пермского государственного института культуры успел дебютировать в театре и блестяще исполнить ряд главный ролей. Коллеги высоко ценили его профессиональные и личностные качества.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые северокорейские дроны на параде

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика