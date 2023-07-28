Названа дата прощания с советской звездой Ниной Дробышевой

Трагическая новость пришла из российской столицы в минувший четверг, 27 сентября. Ушла из жизни актриса театра и кино Нина Дробышева. Одна из ярчайших советских звезд скончалась после продолжительной болезни. Ей было 84 года.

60 лет творческого пути Нина Дробышева отдала Театру Моссовета. В официальном некрологе коллеги по сцене высоко оценили ее вклад в их общее дело. В учреждении культуры отметили доброту и отзывчивость народной артистки РСФСР.

Они также подчеркнули, что Нина Дробышева при всей внешней хрупкости обладала невероятной пластичностью и уникальными голосовыми данными. Все это позволила актрисе исполнить блестящие роли как на сцене театра, так и в кино.

В театре также назвали дату прощания с советской звездой. Траурное мероприятие состоятся в субботу, 29 июля, в стенах Театра Моссовета, уточняет RT.

К сожалению, на театральном небосклоне гаснут как ярчайшие звезды, так и молодые звездочки. Ранее “Дни.ру” сообщали о трагической гибели юного российского актера Семена Осокина-Портного.

20-летний студент Пермского государственного института культуры успел дебютировать в театре и блестяще исполнить ряд главный ролей. Коллеги высоко ценили его профессиональные и личностные качества.