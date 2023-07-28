 

Рупор кремлевской пропаганды: Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

28.07.2023, 17:45, Разное
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Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

Генпрокуратура продолжает попытки изъять в пользу государства пакеты в различных производственных стратегических активах на том основании, что их приватизация была проведена с нарушениями. Вслед за долей в ТГК-2, конфискованной у экс-сенатора Леонида Лебедева, Генпрокуратура требует возврата акций от владельца химического завода «Волжский оргсинтез», приватизированного в 1993–1996 годах, Александра Соболевского. На рынке полагают, что следующими на очереди могут быть и другие химические предприятия с возможностью выпуска оборонной продукции.

https://www.kommersant.ru/doc/6125601 – цинк

Эффективные собственники не оправдали доверия. С условиями войны они плохо стыкуются. А как же все эти рассказы про эффективных приватизаторов…

Источник: Colonel Cassad


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