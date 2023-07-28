Мнение: О шокирующих доходах украинок сейчас… Это уже полный π-ц?

Наверное, вы уже слышали про этот неловкий момент, когда украинские военные, находившиеся на боевой подготовке в одной из стран НАТО, отправились «слаживаться» в местный бордель и там, к немалому своему огорчению, узнали в жрицах любви своих благоверных, славших им нежные письма «из дома». ОК, скорее всего, это просто байка. Но вот чем реально зарабатывают украинские #женщины, пока их #мужчины сидят в окопах на востоке.

Да, это пятничное #пробаб – теперь в стиле «милитари».

Как узнала The Guardian, в почти уничтоженной украинской экономике продолжает процветать один щепетильный #бизнес. Клиники суррогатного материнства, появившиеся на Украине благодаря либеральной законодательной базе, продолжают активно работать. Несмотря на конфликт, в Киев приезжают сотни иностранцев, в основном из Италии, Румынии, Германии и Великобритании.

С начала боевых действий от суррогатных матерей родилось более 1000 детей, причём 600 из них только в одной киевской клинике «БиотексКом». Так что суммарная цифра, вероятно, занижена. Ведь в стране работает около 50 похожих медучреждений, а также множество агентств и посредников, которые сводят будущих родителей и суррогатных матерей. В списках самого большого из них числятся 500 женщин на разных сроках беременности.Тем более, что по другим оценкам, каждый год посредством суррогатного материнства в Украине рождается более 2 000 детей. И если поначалу такой бизнес украинок оказался под угрозой краха из-за выросших рисков, то теперь с ним всё в порядке. Количество заявок от иностранцев, желающих обзавестись детьми, сейчас находится на уровне, который был до конфликта.

Законы о суррогатном материнстве делают Украину очень привлекательной для многих пар. Во многих европейских странах, в том числе в Великобритании, имя суррогатной матери вписывается в свидетельство о рождении, а если она замужем, то туда же вносится имя ее супруга как отца ребёнка. А по законам Украины, в свидетельстве в качестве отца и матери проставляются имена клиентов суррогатной матери, что значительно облегчает процедуру получения паспорта на ребёнка и его переезд в страну родителей.

Мужья женщин, согласившихся вынашивать детей на заказ, сейчас находятся на фронте. Во многих случаях дома суррогатных матерей были разрушены, поэтому они жили в квартирах, принадлежащих клинике. Получить ребенка с помощью такого способа стоит около 40 тыс. евро, половина этой суммы уходит «живым инкубаторам».

То есть, семьям «защитников» Украина не помогает никак, раз их жёны решаются на такое?

Или решающую роль играет менталитет, ведь подобное было и прежде?

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