Скандалы: Почему российские города обречены страдать от наводнений

Прибыль, которую получают российские застройщики, с лихвой покрывает убытки от регулярного затопления городов

Российские, и, особенно, московские СМИ не без гордости сообщают, что 26 июля в столице был поставлен рекорд: всего за полдня выпало более половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Это почти на 3 мм. больше, чем предыдущий рекорд, установленный 131 лет назад в 1894 году, тогда было 42,5 мм. Как справедливо отмечают в социальных сетях, теперь рекордным объявляют любой дождь, после которого московские улицы и площади превращаются в реки и озера, из-за убранной под камень и залитой бетоном во время урбанистических реформ ливневой канализации: «Тверская, 13 так много тратит, чтобы рассказать жителям о „рекордных“ дождях, что могла бы уже и ливневку в паре районов заново сделать».

Постоянно затапливает всю страну от Сочи до Байкала и дальше

Увы, эта проблема остро стоит далеко не только в одной Москве, а правтически во всех российских городах. И оборачивается она не только миллионными убытками и для бюджета, и для граждан, но и настоящими трагедиями. К примеру. в Ростове-на-Дону 28 апреля этого года после мощного ливня, в ливневой канализации одного из районов обнаружили тело 80-летней учительницы английского языка Лидии Радченко. Она просто провалилась в колодец на улице, который невозможно было увидеть в сплошном потоке грязной воды. Родители ее учеников недаром говорили после этого случая, что в дождливую погоду не пускают детей ходить по улице, где произошла трагедия.

Как не вспомнить тут недавнее катастрофическое наводнение в Краснодарском крае, когда даже сам губернатор Вениамин Кондратьев признал, что из-за застройки речных пойм «воде просто некуда уходить»: «Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. Полностью с ними согласен». Губернатор также заявил, что необходимо создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов.

Не лучше ситуация и в Иркутской области, которую постоянно затапливает после сильных дождей. Там из-за ошибок в строительстве в воде оказались даже квартиры, построенные для пострадавших от предыдущего наводнения, сообщил 8 июля этого года канал «Говорит НеМосква». Из-за повышения уровня рек вода затопила улицы в 15 населенных пунктах и в 17 дачных поселках. В самом Иркутске затопило нижний ярус и лестницы набережной. Под угрозой затопления оказались резервуары с отходами целлюлозно-бумажного комбината на берегу Байкала. Если бы вода добралась бы и до них, ядовитые вещества попали бы в озеро.

Тонет то, что недавно благоустроено, а советское наследие стоит крепко!

Понятно, что эксперты в сфере ЖКХ объясняют это ошибками в проектировании ливневой канализации, которые совершены уже в наше время. Так, в программе, посвященной этой злободневной теме, на «РБК» ТВ один из экспертов заявил:

«Есть города, которые не пошли по этому пути, а остались жить по старой, советской системе. Там ливни как лили, так и льют, но города не затапливаются. Как только в Ярославле праздновали тысячелетие образования города и проведена была комплексная реконструкция, Ярославль стало затапливать. Пока не было реконструкции, Ярославль не затапливало». Интересно, что про Москву этот эксперт не упомянул.

Проблемой уже обеспокоились в Госдуме, предложив модернизировать московские ливневки за счет федерального бюджета. Об этом заявил депутат Дмитрий Гусев после другого, чуть более раннего мощного наводнения, разразившегося 18 июля: «Нужна масштабная модернизация ливневой системы. Стоить она будет очень дорого, но работы необходимо провести, несмотря на стоимость. Проблема усугубляется. Если ее не решать, она может привести к трагическим последствиям — разрушениям и человеческим жертвам. Где взять деньги? Бюджет Москвы большой, но город несет огромную нагрузку как столица, как центр страны, как „витрина“ для других государств. Москве должен помочь федеральный бюджет».

Свое обращение депутат направил в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

На самом деле, ливневые канализации никому не нужны!

Однако, эксперты сильно сомневаются в том, что положение с ливневыми канализациями в стране кардинально улучшится в ближайшее время. Почему? Об этом пишет в своем блоге сетевой аналитик Виталий Калугин:

«Ливневка экономически невыгодна. Да-да. „СНиПы-хрипы“. Это цитата президента из 2021 года, если что. То есть они никому не нужны! Поэтому, на водоотводных территориях в Сочи строят многоэтажки. И их постоянно топит. И это всем неважно, ведь застройщик, продав жилье, деньги УЖЕ получил, прибыль зафиксировал и вывел в Эмираты, или еще куда. Ему крайне фиолетово, что машины плывут после каждого ливня.

Это проблемы страховых. Которые через завышенные тарифы КАСКО перекладывают убытки на всех. Поэтому нет. Постулирую. Ливневка экономически невыгодна. Подумаешь. Ну с какой вероятностью ливень принесет существенные убытки? Пару раз в год миллиард — другой по страховкам, да и то только в Сочи. А куча народа вообще не застрахована. И зачем, я вас спрашиваю, копать и обустраивать ливневки за десятки миллиардов рублей, если нарушение «СНиПов-хрипов» никого вообще не парит? Штрафы в миллион — другой? Я вас умоляю!

Короче. Крупные города будут тонуть после каждого ливня, потому что это экономически выгодно. У меня дом-многоквартирник построили по соседству. Рельеф с перепадами. И НИ ОДНОГО колодца ливневки. Сочи будет тонуть, а кое-какие дома и кварталы однажды смоет напрочь. И это тоже — экономически выгодно. Если после ливня потонет пара машин без всяких последствий для городского бюджета — ничего не изменится. Штраф в миллиард за каждый кейс с ливнем изменит все. Но этого не будет. Президент сказал — забить на «СНиПы-хрипы»… Вы, главное, покупайте метры в этих муравейниках на 24 этажа. И перестаньте уже задавать вопросы про ливневую канализацию. Никакая городская администрация вам не ответит. Все деньги попилены, вы тут вообще не учтены».

В одном из комментариев к этому посту, кстати, вспомнили, что ровно такая же ситуация и с обычной, не ливневой канализацией:

«Всё прикрыто липой якобы аренды существующей системы. Поэтому в Адлере со всего самостроя фекалии смываются по трубам под пляжи. Народ купается в смузи говна, особенно после штормов, всё это прибивается и омывает пляжи».

Оригинал материала: “Новые Известия”