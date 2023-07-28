 

В России утвердят государственный стандарт женственности и мужественности

28.07.2023, 17:33, Разное
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Росстандарт сообщил о начале работ по созданию документа, определяющего эталон мужественности и женственности. Работы ведутся в рамках инициативы, предложенной ранее Минпромторгом.

В документе планируется законодательно закрепить набор внешних признаков и их значений, необходимых для однозначности позиционирования человека как мужчины или женщины. В частности, ГОСТ опишет норму волосяного покрова головы и тела, количество нательных украшений и косметики, форму и тип одежды, пропорции тела и объём мускулатуры.

«Эта норма, конечно же, не затронет граждан нашей страны. Стандарт будет регламентировать различные изделия, так или иначе отражающие в себе форму человека: куклы, печатную продукцию, СМИ, человекоподобных роботов. Чебурашку трогать не будем, не волнуйтесь», – заверил редакцию руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Основной задачей этого ГОСТа станет ограждение юных граждан России от неправильных представлений о мужчине и женщине. Заинтересовавшийся инициативой СК не исключает использование стандарта при рассмотрении дел о пропаганде нетрадиционных ценностей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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