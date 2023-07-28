Теннисистке из России отказали во въезде в Чехию

Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию, куда она направлялась для участия в турнире Livesport Prague Open, пишет Sport.cz. Имя спортсменки не разглашается, только говорится, что отказ произошел 27 июля в аэропорту Праги.

Российской теннисистке отказали во въезде в Чехию, куда она направлялась для участия в турнире Livesport Prague Open, пишет Sport.cz. Имя спортсменки не разглашается, только говорится, что отказ произошел 27 июля в аэропорту Праги.

По словам директора турнира Мирослава Малы, спортсменка стала первой участницей от РФ, прибывшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент она уже не находится на территории страны. О ситуации были проинформированы все остальные участницы турнира с российским или белорусским гражданством через Женскую теннисную ассоциацию (WTA), и им было рекомендовано не приезжать на предстоящий турнир.

Это решение пришло после того, как 29 июня стало известно о том, что правительство Чехии приняло предложение Министерства образования о запрете российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Также чешским атлетам не разрешат принимать участие в турнирах, которые будут проводиться в России.