 

На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

28.07.2023, 17:00, Новости дня
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Новостройку возведут в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Современный жилой квартал создается между 9-й Парковой и 11-й Парковой улицами, отметил руководитель ведомства. Для будущих жильцов строится сопутствующая социальная инфраструктура.

Войстратенко сообщил, что в новостройке по реновации будут пять секций переменной этажности. На подземном уровне оборудуют парковочное пространство.

“На текущий момент оформлено очередное разрешение на строительство дома общей площадью 36,5 тысячи квадратных метров”, – добавил глава Мосгосстройнадзора.

В новостройке будет 383 квартиры. Среди них 180 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 67 “трешек”. Общая площадь жилья – 21 тысяча квадратных метров.

Первые этажи будут нежилыми. Там разместятся супермаркеты, заведения общественного питания, салоны красоты, службы быта и другие объекты инфраструктуры.

Входы в новостройку оборудуют на уровне земли – это удобно для маломобильных жителей. В вестибюлях появятся комнаты консьержа, колясочные и помещения для хранения инвентаря.

Во дворе установят детские и спортивные площадки, лавочки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, вымостят пешеходные дорожки. Рядом с домом появятся парковочные места.

Мосгосстройнадзор составит график проверок дома. Эксперты ведомства будут следить за качеством строительства и применяемыми материалами.

“По поручению Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание жилым объектам, строящимся по программе реновации. В ходе проверок эксперты проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации”, – сказал Войстратенко.

В программу реновации входит 5175 домов. Москвичи переезжают в пределах своего района.

Расселение пройдет в несколько этапов: первый завершится к концу 2024 года, второй продлится до 2029-го. Программа завершится в 2032 году. Из ветхого жилья в просторные квартиры переедет почти миллион человек.


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