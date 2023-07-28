 

Вайкуле чуть не довела Пугачеву до тюрьмы

28.07.2023, 17:00, Новости дня
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Бесконечный триллер с участием двух некогда российских звезд с явно выраженными русофобскими настроениями набирает обороты и обрастает подробностями. “Дни.ру” уже рассказывали, как народная артистка СССР Алла Пугачева отказалась участвовать в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле.

На самом деле главная достопримечательность Юрмалы, где на время летнего отпуска поселилась Примадонна отечественной эстрады, не смогла собрать 250 тысяч евро для подруги, чтобы та явилась на Laima Rendezvous Jūrmala.

Бесплатно Алла Пугачева выступать и не собиралась. Пикантности в историю добавляет тот факт, что Лайма Вайкуле просто захотела пропариться на более популярной коллеге по цеху. Билеты на фестиваль продавались плохо, поэтому возникла идея вбросить фейк, мол сама Алла Борисовна будет.

В общем, Лайма Станиславовна силы не рассчитала и средства тоже. Фестиваль открылся, разумеется, без Примадонны. И тут всплыла другая интересная деталь плохого юрмальского сериала. Как сообщает издание “Утро.ру”, народная артистка Латвии планировала направить часть средств на помощь ВСУ.

Получается, Лайма Вайкуле чуть не довела Аллу Пугачеву до тюрьмы. Потому что российское законодательство приравнивает финансирование вражеских войск к государственной измене, за что УК предусматривает наказание до пожизненного тюремного заключения.


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