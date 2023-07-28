НАТО подкармливает Украину «сигналами солидарности», но реальной помощи в экспорте зерна оказывать не собирается

Первое заседание Совета Украина — НАТО в Брюсселе завершилось «пространным заявлением», изобилующим «жёсткими формулировками», пишет Der Spiegel. Киев надеялся, что НАТО сможет помочь «прорвать российскую военно-морскую блокаду» украинского зернового экспорта. Однако несмотря на резкие слова, встреча прошла практически безрезультатно. Как считает издание, заседание стало для Украины «болезненной иллюстрацией» того, какую малую ценность имеют консультации с альянсом.



AP

На словах НАТО может «зайти довольно далеко», когда того требует кризис. Едва в среду в Брюсселе завершилось первое заседание недавно созданного Совета Украина — НАТО, альянс опубликовал «пространное заявление», изобилующее «жёсткими формулировками». «Самым решительным образом» осуждается «российская блокада зернового экспорта Украины». А также «беспощадные военные удары» по Одессе и другим стратегически важным украинским портам. РФ должна прекратить «использовать голод в качестве оружия», потребовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. И только президент РФ Владимир Путин, по его словам, «несёт ответственность за любое дальнейшее обострение», пишет Der Spiegel.

Однако несмотря на резкие слова, встреча с постоянными представителями НАТО прошла практически безрезультатно. Чтобы создать информационный повод, альянс сообщил, что страны-участницы продолжат усиливать наблюдение в районе Чёрного моря с тем, чтобы иметь возможность ещё более внимательно следить за ситуацией. Военные, однако, подчеркнули, что уже сейчас за регионом ведётся интенсивное наблюдение с помощью разведывательных самолётов, беспилотников и спутников и что его усиление вряд ли возможно. «Наша проблема не в том, что мы не знаем, что там происходит, — несколько цинично охарактеризовал ситуацию один из офицеров НАТО, — наш изъян в том, что мы не можем вмешаться, не рискуя обострением напряжённости».

Слова военного довольно хорошо описывают ход встречи в штаб-квартире в Брюсселе. Киев спонтанно созвал Совет Украина — НАТО, который был только что создан на саммите альянса в Литве. Там генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот орган как никогда тесно свяжет Украину с НАТО и что у сторон появится возможность быстро согласовывать действия и реагировать на ситуацию в случае кризисов. В результате Украина надеялась, что теперь НАТО сможет помочь «прорвать российскую военно-морскую блокаду» украинского зернового экспорта. В частности, Киев предложил модернизировать свой военно-морской флот или по крайней мере обеспечить сопровождение для тех немногих зерновозов, которые всё ещё находятся в эксплуатации.

Однако для президента Украины Владимира Зеленского ситуация складывается более чем драматично. Действие так называемой зерновой сделки, позволившей Украине отгрузить почти 33 миллионов тонн зерна и продовольствия, было приостановлено. Как считает издание, в течение нескольких ночей российская армия наносила удары по портовому городу Одесса, который необходим Украине для экспорта зерна. РФ уже «взяла на прицел» возможные альтернативные маршруты через Дунай. «Совершенно очевидно, что таким образом РФ пытается предотвратить любой экспорт зерна с Украины, в то время как местные фермеры собирают там урожай», — считает издание. Если верить ежедневным сводкам британской военной разведки, то российский черноморский флот готовится к полной блокаде всех украинских портов.

По сообщениям из Лондона, корабль ВМФ РФ «Сергей Котов» уже патрулирует маршрут между проливом Босфор и Одессой. Аналитики опасаются, что современный российский корвет может стать «предвестником целого военно-морского соединения, призванного перерезать весь торговый путь».

Озабоченность разделяют и в НАТО. Тем не менее в ходе заседания Совета Украина — НАТО все страны — участницы альянса ограничились лишь хорошо известными «сигналами солидарности» с Киевом. По словам дипломатов, вопрос о том, может ли альянс или отдельные его члены оказать Украине военную поддержку, даже не обсуждался. С точки зрения НАТО, альянс не может участвовать в обеспечении безопасности зерновых маршрутов ни в какой форме, поскольку в таком случае в любой момент может возникнуть риск прямого столкновения с российским военно-морским флотом. Отдельные участники альянса опасаются, что использование беспилотных летательных аппаратов над регионом также может привести к аварии, которая будет иметь «опасные последствия».

Для Украины прошедшая среда стала «болезненной иллюстрацией» того, какую малую ценность в конечном итоге имеют консультации в Совете Украина — НАТО. Хотя совет можно созвать в любое время, его участники практически ничего не смогут решить. Однако в среду Зеленский всё же «воздержался от резких выпадов», как перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Вместо этого он написал в социальных сетях, что заседание в Брюсселе «прошло очень конструктивно». За свои словесные нападки перед саммитом НАТО в Вильнюсе Зеленский, как считает издание, получил «закулисный выговор», прежде всего со стороны США. Белый дом не позабавило то, что Зеленский «косвенно обвинил альянс в трусости», отмечает Der Spiegel.

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