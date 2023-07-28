Рупор кремлевской пропаганды: Мины как вечная ценность

Мины как вечная ценность

К круглой дате окончания Корейской войны.

В свое время поразился такому факту из американского отчета по использованию танков в Корее. Из числа потерянных от прямого воздействия противника на временном интервале от июля 1950 г. до января 1951 г. 168 танков сил ООН причины распределились так:

Мины: 64 (38,1 %)

Противотанковые пушки: 26 (15,5%)

Оставлены на поле боя: 23 (13,7 %)

Воздействие пехотного оружия: 22 (13,1%)

Огонь танков: 17 (10,1%)

Минометы: 8 (4,8 %)

Артиллерия 8 (4,8%)

Под "Артиллерией" тут понимается, очевидно, гаубичная артиллерия с закрытых позиций. "Базуки", которые тоже фиксировались как причина потерь (трофейные в руках северян) писали в "противотанковые пушки".

Утверждалось, что северокорейцы продуманно использовали минирование, не набрасывали много, но удачно поставленные минные поля собирали свою жатву. В итоге мины получили желтую майку лидера.

Примерно каждый пятый-шестой танк выведенный из строя миной терялся безвозвратно. По типам распределение 64 выбитых минами было такое (в скобках безвозвратно потерянные): 24(3) М26 Першинг, 33 (14) М4А3 Шерман, 2(1) М32, 2(0) М24 Чаффи, 3(0) М46.

При этом из числа обследованных в сентябре-октябре 1950 г. 239 северокорейских Т-34 достоверно от мин пострадал 1 (один), из 74 обследованных СУ-76 тоже 1(одна). Кто к чему готовился, ага. Зато от воздействия с воздуха было потеряно аж 102 Т-34 и 35 СУ-76(напалм, бомбы, авиационные ракеты). От огня танков было потеряно 39 Т-34 и 3 СУ-76, от базук – 13 "тридцатьчетверок".

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/578 – цинк

Как показали бои на Запорожском направлении, мины по-прежнему решают. До трети всех потерь противника в бронетехнике пришлись на различные мины.

—