 

Скандалы: «По 500 тысяч за штуку»

28.07.2023, 16:10, Разное
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Самарских военкомов уличили в продаже «белых билетов»

Как сообщает телеграм-канал «База», выйти на организаторов преступной схемы силовикам удалось благодаря опасениям «тревожного клиента». Местный житель, желая спастись от мобилизации, пошел на сделку с военкомом, который пообещал ему помочь за полмиллиона рублей. Но клиент побоялся, что его обманут, и перед сделкой пошел в полицию.

Деньги за «белый билет» он передавал уже под контролем оперативников.

По данным следствия, коррумпированные военкомы и их сообщники сумели заработать на «спасении от мобилизации» не менее 10 миллионов рублей.

Подозреваемого в торговле «белыми билетами» экс-сотрудника облвоенкомата задержали с поличным при получении денег. Поняв серьезность положения, тот согласился сотрудничать со следствием и «сдал» своих подельников. Одну из них уже задержали. Изучив соцсети и мессенджеры задержанных, следователи насчитали 150 преступных эпизодов. Примечательно, что за 12 лет, что в регионе вокруг военкомата работала преступная схема, стоимость «откоса» от армии выросла со 120 до 500 тысяч рублей. Силовики полагают, что задержанные были лишь посредниками, а главным выгодополучателем был сотрудник отдела призыва военкомата. Против него дело пока не возбудили.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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