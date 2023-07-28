Работников завод Tesla эвакуировали из-за электронной рассылки о стрельбе на территории

Завод Tesla Gigafactory в Остине был эвакуирован полицией из-за сообщений о возможной стрельбе на его территории. Как передает информационный портал Mirror, рабочие предприятия Илона Маска в Техасе массово получили электронные письма, предупреждающие об инциденте, однако полиция, прибывшая на место, не обнаружила никаких признаков стрельбы.

Письма, которые были направлены сотрудникам компании, содержали информацию о наличии преступника возле колонны 35Z на территории Giga завода в Техасе, и предупреждали о необходимости скрыться и дождаться дальнейших указаний. Однако вскоре после прибытия полиции и обследования территории, работникам было разрешено вернуться на свои рабочие места, а движение по прилегающей дороге было открыто.

Представители полиции заявили, что в ходе обследования здания не было обнаружено никаких свидетельств стрельбы, а также возможных пострадавших. Злоумышленника также не нашли.

Основатель Tesla Илон Маск пока не комментировал произошедшее.