 

Врач Захарова объяснила, что сила хвата руки говорит о здоровье человека

28.07.2023, 16:05, Разное
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Татьяна Захарова, семейный врач, отмечает, многочисленные исследования установили, что сила хвата может быть точным показателем общего состояния здоровья человека. Например, слабый хват связан с такими заболеваниями, как остеопороз, ожирение, ревматоидный артрит и диабет.

Одно из исследований, проведенное на 971 подростке в возрасте от 15 до 19 лет, выявило прямую связь между слабой силой хвата и недостаточным уровнем физической активности. Отмечается, что ее недостаток является одним из основных факторов риска различных хронических заболеваний и смертности по всему миру.

Оказывается, что сила хвата рук не только может быть полезным индикатором здоровья для пожилых людей, но также соотносится с общей силой, функциональностью верхних конечностей, минеральной плотностью костей и даже качеством жизни. Важность сильного хвата проявляется и в профилактике различных проблем, таких как падения, депрессия, проблемы со сном и диабет.

Чтобы проверить силу хвата есть простой метод с использованием ручного динамометра. Пациентам предлагается максимально сжать его три раза в каждой руке. После чего вычисляется средний балл для обеих рук. Для мужчин считается нормой результат от 48 до 51 кг, а для женщин – от 26 до 29 кг.

Таким образом, сила хвата рук оказывается важным показателем общего физического состояния и может помочь предотвратить различные заболевания и проблемы со здоровьем.


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