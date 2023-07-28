Низкий каблук – микротренд августа-2023: с чем сочетать самую модную обувь последнего месяца лета

Важность удобной обуви невозможно переоценить. Одним из трендов августа 2023 года станут низкие каблуки. Они удобны и делают ходьбу комфортной. Варианты дизайна такой обуви очень разнообразны. Они варьируются от шлепанцев до элегантных туфель. В статье мы расскажем, с чем можно сочетать обувь на низком каблуке.

Тренд для всех возрастов

Низкие каблуки имеют высоту не более 5 см. Они стали популярны в 1950-е годы среди молодых девушек высокого роста. Затем их стали носить женщины всех возрастов. Зрелых дам привлекала комфортность такой обуви для ног.

Низкий каблук оставался популярным до конца 90-х годов. Затем он на некоторое время исчез с подиумов. Недавно обувь на низком каблуке вновь вернулась в мир моды. Ее возрождение связано с тем, что современные тенденции предполагают комфорт и удобство.

Обувь на низком каблуке станет отличным дополнением к вашему летнему гардеробу. Она подходит как для работы, так и для отдыха. Ее можно носить с разными видами одежды.

Виды обуви на низком каблуке

В последний месяц лета 2023 года будут актуальны разные виды обуви на низком каблуке. Одной из самых трендовых моделей станут слингбэки. Это изящные туфли с открытой пяткой, закрытым носком и ремешком на лодыжке. Они сочетают в себе элегантность и удобство.

Другим видом модной обуви станут босоножки с тонкими ремешками и низким каблуком-шпилькой. Они идеально подходят для жаркой погоды.

Для теплого сезона также подойдут шлепанцы на низком каблуке в форме рюмочки. Они напоминают нам о стиле ретро.

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В августе 2023 года будут актуальны мюли на низком каблуке. На пике популярности будут модели с открытым носком.

С джинсами

Сочетайте свои любимые джинсы с парой туфель на низком каблуке. Ваши повседневные брюки из денима будут выглядеть интереснее. Чтобы создать привлекательный образ, дополните наряд подходящей футболкой или рубашкой.

С деловым костюмом

Если вы считаете, что ваша обувь на высокой шпильке плохо сочетается с рабочей обстановкой, то замените ее на туфли с низким каблуком. Они придадут вашему деловому костюму больше женственности.

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Такая обувь выглядит изысканно и не нарушает дресс-код. Она комфортна для ног и подойдет женщинам, которые проводят много времени в офисе.

С юбкой мини

Наденьте туфли на низком каблуке с мини-юбкой. Вы будете выглядеть изысканно и очаровательно. В летнее время выбирайте обувь ярких оттенков, например, розовых или фиолетовых.

Со струящимся платьем или юбкой

Струящиеся платья и юбки – модная одежда лета-2023. Сочетайте их с обувью на низком каблуке. Они внесут нотку романтики в ваш наряд. У вас получится повседневный образ в стиле бохо.

С летним комбинезоном

Летние комбинезоны – красивая и функциональная одежда. Сочетайте их с обувью на низком каблуке. Вы создадите шикарный образ, не жертвуя при этом функциональностью.

С платьем-комбинацией

Платья-комбинации на тонких бретельках – модный тренд последнего месяца лета 2023 года. Это женственная и изящная одежда. Ее можно носить как самостоятельную вещь или надевать поверх блузок и футболок.

Платье-комбинация хорошо сочетается с туфлями на низком каблуке. Такая обувь придаст вашему наряду больше изысканности и элегантности.

С просторными брюками

Обувь на низком каблуке в сочетании с просторными брюками создает привлекательный контраст. Отдавайте предпочтение шлепанцам или слингбэкам. Они подчеркнут объем штанин.

С юбкой-карандашом и блузкой

Сочетание юбки-карандаша и блузки – классический вариант одежды для офиса. Такая комбинация сделает силуэт более изящным. Сочетайте свой наряд с туфлями-лодочками или слингбэками на невысоком каблуке.

У вас получится образ в ретро-стиле. Такая идея вдохновлена модой 1950-х годов, но при этом выглядит современно. Завершите образ красивой сумкой в тон обуви.