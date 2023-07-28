 

Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра

28.07.2023, 15:39, Новости дня
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На рынке эзотерических товаров неисчислимое количество талисманов,
которые, согласно суевериям, стерегут жилье владельца от порчи и различных неурядиц.
Купить подкову или сувенирного домовенка легко, но лучший оберег для дома — это
табличка с царской мантрой.

Ее принято вешать над дверью у входа в квартиру или строение
с внутренней стороны. Чаще короткая молитва на санскрите выпускается на бумажной,
деревянной или металлической основе. Также ее именуют мантрой десяти слогов: Ом
Падме Ушниша Вимале Хум Пхат.

История оберега берет начало с VIII века. Считается, что царскую мантру
передал великий буддийский учитель Падмасамбхава для защиты живых существ. Она
упоминается в нескольких священных текстах, где говорится о ее благотворном воздействии
на жилище и людей.

Во-первых, установленный над дверью оберег не дает проникнуть
в дом враждебным существам, включая тех, которые невидимы человеческому глазу. Проще
говоря, десятислоговая мантра улучшает энергетику и не дает случиться бедам.
Причем ничего особенного делать не нужно, главное — закрепить ее в нужном месте.

Во-вторых, такая буддийская табличка помогает очистить карму
всем, кто проходит под ней. Жильцы, гости, домашние животные и даже залетающие
через дверь насекомые улучшают сущность своего бытия под воздействием царской
мантры.

Купить оберег для дома с десятислоговой мантрой Гуру
Падмасамбхавы можно практически в любой буддийской лавке, в том числе
интернет-магазине. Также можно посетить хурул или дацан для приобретения таблички.

Люди рукодельные могут сделать оберег своими руками,
самостоятельно изобразив десятислоговую мантру на подходящей поверхности. В процессе
важно сохранять мысли светлыми, а намерения чистыми, направленными на
облегчение страданий всех живых существ.


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