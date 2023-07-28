Лучший оберег для дома: наддверная царская мантра

На рынке эзотерических товаров неисчислимое количество талисманов,

которые, согласно суевериям, стерегут жилье владельца от порчи и различных неурядиц.

Купить подкову или сувенирного домовенка легко, но лучший оберег для дома — это

табличка с царской мантрой.

Ее принято вешать над дверью у входа в квартиру или строение

с внутренней стороны. Чаще короткая молитва на санскрите выпускается на бумажной,

деревянной или металлической основе. Также ее именуют мантрой десяти слогов: Ом

Падме Ушниша Вимале Хум Пхат.

История оберега берет начало с VIII века. Считается, что царскую мантру

передал великий буддийский учитель Падмасамбхава для защиты живых существ. Она

упоминается в нескольких священных текстах, где говорится о ее благотворном воздействии

на жилище и людей.

Во-первых, установленный над дверью оберег не дает проникнуть

в дом враждебным существам, включая тех, которые невидимы человеческому глазу. Проще

говоря, десятислоговая мантра улучшает энергетику и не дает случиться бедам.

Причем ничего особенного делать не нужно, главное — закрепить ее в нужном месте.

Во-вторых, такая буддийская табличка помогает очистить карму

всем, кто проходит под ней. Жильцы, гости, домашние животные и даже залетающие

через дверь насекомые улучшают сущность своего бытия под воздействием царской

мантры.

Купить оберег для дома с десятислоговой мантрой Гуру

Падмасамбхавы можно практически в любой буддийской лавке, в том числе

интернет-магазине. Также можно посетить хурул или дацан для приобретения таблички.

Люди рукодельные могут сделать оберег своими руками,

самостоятельно изобразив десятислоговую мантру на подходящей поверхности. В процессе

важно сохранять мысли светлыми, а намерения чистыми, направленными на

облегчение страданий всех живых существ.