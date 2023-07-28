 

«Спасибо, Алексей! Но когда мы придём к власти, всё равно тебя расстреляем» – Стрелков ответил Навальному

28.07.2023, 15:33, Разное
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Игорь Стрелков дал ответ Алексею Навальному, который ранее назвал его политическим заключённым и выразил ему ограниченную поддержку.

Бывший министр обороны ДНР написал российскому оппозиционеру открытое письмо.

Стрелков с формулировкой Навального категорически не согласился, заявив, что считает себя «патриотом позорно погибшего Отечества». Опальный комбатант также пообещал политику совершенно другие условия содержания, когда он возродит в России монархию.

– Алексей, извини, у нас фсиновский Wi-Fi что-то тормозит, поэтому пишу по старинке на бумаге при свете тюремной свечи. Надеюсь, моё письмо скорейшим образом дойдет до вашего русофобского Твиттера. Глубочайше был тронут твоим выступлением. Спасибо тебе за поддержку! Но всё-таки, когда мы придём ко власти, то тебя первым делом расстреляем как иностранного шпиона и мошенника. Такие вот дела. Но ещё раз спасибо, я очень оценил. А пока, в ближайшее время, сможем обсудить наши разногласия на новых дебатах, — написал Стрелков (авторская пунктуация и орфография сохранены).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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