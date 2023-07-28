Мнение: Положение России в гонке искусственных интеллектов

В блоге Байкал Электроникс, русского разработчика микросхем, пишут про чипы для ИИ. Если коротко: в США чипы делает куча сильных компаний, в Китае — на порядок меньше. В России производителей чипов совсем мало, при этом русские чипы, скажем так, не самые современные. Неверные американцы при этом изо всех сил вредят и России, и Китаю, пытаясь затормозить наш технологический прогресс (ссылка).

Это к вопросу «надо было России лечь под США, сейчас пили бы баварское». Американский мир — это боль и унижение, как каком-нибудь американском же фильме про диктатора психопата. США находятся в последней стадии развития своей непутёвой империи, так что им приходится уже пожирать даже ближайших своих вассалов, типа Японии, Южной Кореи и Евросоюза. России американцы жить не дали бы ни при каких обстоятельствах: если бы американцам удалось устроить у нас оранжевую революцию в 2012, сейчас их ставленник направил бы уже русские войска в атаку на Китай.

Так вот, отечественный разработчик чипов пребывает в оптимизме, хотя, казалось бы, от американских гигантов, таких как Nvidia и AMD, мы отстаём безнадёжно. И лично я полагаю, что все поводы для оптимизма у нас действительно есть.

Разработка ИИ делится на две части — покупку мощностей и работу программистов.

С покупкой мощностей у нас всё в порядке. Сколково, конечно, выделяет на искинов совершенно смешные деньги — сотни миллионов рублей, тогда как нужны сотни миллиардов или триллионы (ссылка). Однако от бюджета я особой расторопности и не ждал: чудо уже то, что хоть что-то направляют на развитие ИИ. Выхлоп, кстати, от этих маленьких инвестиций тоже наверняка будет, просто иного рода. Проведу аналогию: космическую ракету за скромные деньги не построить, а вот оптимизировать конструкцию важного компонента двигателя можно вполне.

При этом деньги в России, к счастью, есть и частные. К примеру, Сбер располагает триллионными бюджетами, а кроме Сбера в России работают ещё несколько технологических гигантов типа Яндекса, ВТБ и так далее. Что такое ИИ, и как он может изменить экономику, понимают все, поэтому денег на разработку собственных решений не жалеют. Компьютеры для обучения ИИ нужны мощные, однако при наличии денег это вообще не проблема: закупить нужные видеокарты можно в дружественном Китае. Не всегда нужных моделей и не всегда за лучшую цену, однако это и неважно: будет стоить очередной датацентр 100 млрд рублей или 130 млрд рублей не имеет принципиального значения.

С программной частью дела обстоят ещё лучше. И в США, и в Китае начали жёстко регулировать и ограничивать разработку искинов — требуют делать «этичный ИИ» и прочую чушь (ссылка). Напуганные айти-гиганты аккуратно подтормаживают, прячут свои исследования от публики, пытаются сдать назад. Флагман рынка — ЖПТ-4 — стал в последнее время заметно ленивее и глупее (ссылка), как говорят геймеры, его понерфили.

Сбер тем временем начал выкладывать свои модели в открытый доступ, чтобы подключить к работе энтузиастов со всего мира (ссылка). Как говорил в мае Гугл, у коммерческих моделей нет преимущества перед открытым кодом — за короткий срок свободное сообщество повторяет все прорывы корпораций, делая это быстрее и дешевле (ссылка). Насколько я понимаю, именно эту волну Сбер и пытается оседлать. Проведу аналогию: это как сделать ставку на Линукс вместо того, чтобы выпускать платный аналог Виндоуз.

Итого. Деньги у наших разработчиков есть. Доступ к железу — есть. Талантливых разработчиков хватает своих, но мы при этом при помощи открытых разработок привлекаем ещё и энтузиастов со всего мира. Вывод — перспективы хорошие.

Напомню, ЧатЖПТ появился всего лишь несколько месяцев назад, в конце ноября. События развиваются с огромной скоростью, и я не удивлюсь, если 2024 заставит нас несколько раз ахнуть после прочтения новостей.