Рупор кремлевской пропаганды: Трофейный французский колесный танк AMX-10RC

Фотография трофейного францзуского колесного танка AMX-10RC.

Для тех, кто интересовался – оттащили ли трофейные машины этого типа в тыл – да оттащили.

Захвачены в районе Новодонецкого (всего три штуки).

Еще есть как минимум 1 трофейный "Леопард" и 2 трофейных "Брэдли", но пока нет фото/видео подтверждающих, что трофеи были вывезены в тыл. Ждем запорожские трофеи на выставке "Армия 2023", ну а затем в постоянной экспозиции в Кубинке.

Французских драндулетов этого типа там вроде не было.

—