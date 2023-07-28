Скандалы: Подстава подстав?

Экс-судья московского арбитража Елена Кондрат получила 9 лет колонии по делу о взятке: ее адвокаты подозревают провокацию

Мосгорсуд признал бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат виновной в посредничестве во взяточничестве. Сама она отрицала причастность к преступлению, утверждая, что приговор – это результат козней бывшей коллеги.

27 июля Мосгорсуд вынес приговор по делу Елены Кондрат, которая ранее была судьей Арбитражного суда Москвы. В соответствии с версией обвинения, Кондрат убеждала свою экс-коллегу принять взятку в размере 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения за вынесение «нужного» решения по гражданскому делу. Суд согласился с доводами обвинителей и признал Кондрат виновной в посредничестве во взяточничестве, приговорив ее к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки – 77 миллиона 964 тысячи рублей. Кроме того, осужденная на протяжении пяти лет после выхода из колонии не сможет работать в судебной системе или в правоохранительных органах. Сама Кондрат заявила о своей невиновности: она утверждает, что стала жертвой провокации.

При этом приговор оказался более мягким, чем настаивала сторона обвинения, которая просила для бывшей судьи 11,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 253,38 миллиона рублей.

Тонкий намек

Как следует из версии следствия, 1 сентября 2020 года судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат пригласила на ужин Елену Махалкину – своего бывшего секретаря, которая впоследствии тоже заняла должность судьи арбитража. Они отправились в московский ресторан «Ласточка», где Кондрат сообщила собеседнице о возможности заработать – в неофициальном порядке. Подробности были изложены в записке, которая оказалась замаскирована между страниц профессионального журнала «Арбитражная практика для юристов». Речь шла о деле, которое оказалось в производстве у Махалкиной – о привлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц. Отказное решение оценивалось в 50 тысяч долларов – именно эту сумму написала Кондрат на салфетке, которую продемонстрировала Махалкиной. Та записала на телефон весь разговор.

История получила продолжение – Кондрат еще не раз обращалась к Махалкиной по этому поводу, предлагая согласиться на «подработку», и даже обещала выступить в качестве посредника при передаче денег. Но Махалкина приняла решение обратиться в правоохранительные органы, и в результате сделка совершалась уже под контролем силовиков.

18 октября 2020 года Кондрат была задержана при передаче Махалкиной 50 тысяч долларов. Сама судья утверждала, что коллега якобы попросила одолжить ей деньги на покупку недвижимости. Сначала вторая участница «сделки» подтвердила ее версию, однако спустя три месяца поменяла показания.

Просьба по знакомству

Елена Кондрат так и не признала вину, хотя, казалось бы, ее, судя по всему, взяли с поличным. В суде защита настаивала на ее оправдании. Как утверждают адвокаты Кондрат Алексей Ковалев и Максим Пашков, Махалкина якобы сама была задержана за взятку и пошла на соглашение с силовиками, подставив коллегу.

Кондрат озвучила в суде версию, которая расходится с позицией следствия. Как рассказала экс-судья, в июне 2020 года Кондрат будто бы поинтересовалась у нее, реально ли помочь ее близкой подруге Анне Голошумовой. Тогда Кондрат вела арбитражное дело по банкротству ООО «Юнипол», и Голошумова в течение некоторого времени была его конкурсным управляющим.

В 2018 году по решению, вынесенному Кондрат, действия Голошумовой признали незаконными и отстранили ее от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Один из кредиторов, в свою очередь, подал судебный иск о взыскании с экс-управляющей более 2 миллиардов рублей в качестве компенсации убытков. Тогда Голошумова, как считает защита, зная, что Махалкина долго работала с Кондрат, будучи ее помощником, обратилась к подруге, попросив повлиять на ситуацию. Однако Кондрат отказалась помочь и, более того, 17 июня 2020 года постановила взыскать с Голошумовой упомянутую выше сумму.

Сделка под колпаком

Тогда, по мнению защиты, Махалкина стала искать возможность отменить решение Кондрат в вышестоящих судах за вознаграждение и будто бы вышла на некоего Уллубия Меджидова. Последний, возможно, мог бы помочь Голошумовой решить вопрос, однако все кончилось тем, что последняя обратилась в полицию, и Махалкина будто бы была задержана с поличным.

Как считают адвокаты, правоохранители убедили судью сотрудничать с ними, а в обмен на это не стали давать ход материалам против нее. И после этого Махалкина начала переговоры с Меджидовым, фиксируя все на телефон, как и в случае с Кондрат. Далее судья посодействовала в его изобличении и последующем задержании.

Как рассказал адвокат Пашков, Кондрат в курсе этой ситуации, так как в ходе судебного заседания оглашался акт экспертного исследования с расшифровкой разговоров двух женщин. Из документа следует, что одна из собеседниц признается другой, что ее задержали за получение взятки, и теперь она будто бы должна сотрудничать с органами ФСБ, выполняя поручения силовиков.

Как сообщила Кондрат, эта запись была сделана ею 27 апреля 2021 года, когда собеседницы находились в столовой Арбитражного суда Москвы.

Преступление или провокация?

Помимо всего прочего, Кондрат, по ее словам, ознакомилась с материалами уголовного дела в отношении Меджидова, которого обвиняют в покушении на мошенничество, и прочитала записи разговоров Меджидова и Махалкиной. Из расшифровок следует, что они условились взять у Голошумовой деньги, чтобы отменить решение Кондрат в суде кассационной инстанции. В дальнейшем часть полученной суммы предполагалось передать в вышестоящий суд, а часть – поделить между собой. Меджидов признал вину.

По оценке адвоката, «действия главного свидетеля обвинения Махалкиной выглядят как провокация, пахнут как провокация и являются чистой воды провокацией». Как считает юрист, все эти детали очень легко проверить, поскольку рассмотрением уголовного дела в отношении Меджидова занимался Симоновский суд Москвы, и 30 июня 2021 года он получил пять лет колонии общего режима. Данный приговор был обжалован в Мосгорсуде, однако остался без изменений.

Кондрат же рассказала во время процесса о конфликте, который долгое время существовал между ней и председателем Арбитражного суда Москвы Николаем Новиковым. Последний неоднократно предлагал судье уволиться.

Адвокаты Кондрат не согласились с приговором, вынесенным Мосгорсудом, и заявили о намерении его обжаловать.

Экс-судья московского арбитража Елена Кондрат – супруга экс-заместителя генерального прокурора Ивана Кондрата. Их сын Николай Кондрат проходит в качестве обвиняемого по делу о заказном убийстве своего водителя, а также в подготовке ряда покушений, в том числе, на жизнь судьи Елены Махалкиной. Его дело Мосгорсуд рассматривает с января 2023 года.

Иннокентий Колбасов