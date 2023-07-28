 

Потерявшие землю из-за обстрелов ВСУ бизнесмены смогут арендовать учатски за 1 рубль

28.07.2023, 14:45, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставляет возможность предпринимателям, лишившимся возможности использовать свои земельные участки из-за боевых действий со стороны вооруженных формирований Украины или терактов, арендовать землю без проведения торгов. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте.

Согласно постановлению, государственные или муниципальные участки можно арендовать на срок до десяти лет. В первый год арендаторы будут уплачивать символическую сумму арендной платы – всего 1 рубль.

Важным условием для получения аренды является нахождение утраченного и нового участков в пределах одного региона и с более или менее одинаковой площадью (разница не превышает 15%), а также одинаковым целевым назначением. Это позволит бизнесменам компенсировать убытки, связанные с недоступностью земли для предпринимательской деятельности из-за сложившейся обстановки.

Такое решение правительства позволит смягчить финансовые последствия, которые несут предприниматели из-за неблагоприятной ситуации в регионе, и способствует поддержке бизнеса в условиях, требующих особого внимания к вопросам безопасности и стабильности.


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