Ухаживаем за кожей без химии. Хорошие средства против морщин

Летом косметологи рекомендуют не увлекаться декоративной косметикой из-за повышенной влажности воздуха и жары. Силиконы и масла, входящие в состав, забивают поры, под воздействием ультрафиолета ингредиенты окисляются быстрее, вызывая акне и раздражения. Лето – лучшее время для уходовой косметики. Заботимся о качестве и внешнем виде кожи с помощью эффективных домашних средств. Вот одно из них – “стираем” морщины.

Необходимые ингредиенты

Для начала приготовьте все ингредиенты. Это половина куриного желтка, 2 чайные ложки косметического миндального масла (можно заменить оливковым), столько же отвара ромашки, чайная ложка морской соли мелкого помола, 2 чайные ложки аптечного вазелина и половина ложечки цветочного меда.

Понадобится также миска и венчик для смешивания ингредиентов.

Технология приготовления

Просто выкладываем все ингредиенты в миску и тщательно смешиваем. Можно использовать венчик для взбивания, а можно столовую ложку, которой все растираем в однообразную массу. Крем-маска готов. Хранить нужно в холодильнике. Наносить на чистую сухую кожу лица, шеи и декольте на полчаса. Смывать теплой водой, можно минеральной. Но есть нюанс. Если используете средство как крем, наносите его не меньше чем за два часа до выхода на улицу или отхода ко сну. Крем имеет плотную текстуру и долго впитывается.

Другие рецепты

Если вы любите использовать конкретное, целенаправленное средство, вот вам пара рецептов ночного антивозрастного крема.

В первом случае нам понадобятся две столовые ложки какао-масла, по одной столовой ложке оливкового и кокосового косметического масла. Все ингредиенты выкладываем в миску, растапливаем на водяной бане или на слабом огне, тщательно перемешиваем. Затем переливаем в баночку, плотно закрываем и оставляем остывать.

Еще один эффективный помощник по уходу в борьбе с возрастом – авокадо. Это плод уникальный, имеющий в своем составе жирные кислоты и минералы, калий, магний, селен. Авокадо смягчает, уплотняет, способствует восстановлению коллагена.

Для приготовления крема понадобится всего два ингредиента: собственно, авокадо, и куриное яйцо. Если вы придерживаетесь веганства, используйте йогурт. Авокадо берем обязательно спелое, даже переспевшее, чтобы было как можно мягче.

Разминаем мякоть вилкой в густую пасту и добавляем взбитое яйцо. Ну, либо йогурт. Перемешиваем, используем в ближайшее время. Срок годности у такого крема – всего три дня. Рекомендуется использовать два раза в неделю, чтобы не перегружать кожу маслами.