 

“Больше, чем 100”: в “Коломенском” отметят вековой юбилей

28.07.2023, 14:18, Новости дня
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Этим летом Москва богата на культурные события. Мероприятия по душе сможет найти любой москвич независимо от района проживания и возраста. К примеру, жители и гости российской столицы могут посетить музей заповедник “Коломенское”, чтобы отпраздновать его вековой юбилей.

Москвичей ждет масштабная программа в рамках фестиваля “Больше, чем 100”. Организаторы подготовили для гостей одной из самых популярных в столице точек притяжения спектакли о прошлом музея-заповедника, концерты и игры на свежем воздухе. Всех желающих ждут на выходных, 29 и 30 июля.

Кстати, посетить мероприятия в рамках юбилейного фестиваля можно абсолютно бесплатно. Насладиться невероятными природными красотами, а также погрузиться в историю музея-заповедники “Коломенское” москвичи могут в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00. На праздник лучше прийти всей семьей!

Кстати, сто лет учреждению культуры исполнилось еще 10 февраля, а фестиваль – это лишь кульминация масштабной праздничной программы. К слову, богатая история этого места своими корнями уходит в далекий XIV век и имеет тесные связи с князем Иваном Калитой. Сегодня музей-заповедник “Коломенское” — это важный памятник истории Москвы и в то же время современный культурный центр.

Не случайно Театр сторителлинга Константина Кожевниковадля подготовил гостей фестиваля четыре спектакля, посвященных важным для этого места событиям в XVI, XVII, XVIII и XX веках. К ним можно отнести возведение церкви Вознесения Господня, детство и юношество Петра I, новое строительство времен Екатерины II, основание самого музея-заповедника, съемки фильма Андрея Тарковского “Андрей Рублев” и другие важные вехи в истории.

Все спектакли пройдут в субботу, каждое представление будет длиться один час. Кроме того, гостей фестиваля “Больше, чем 100” ждут различные игры на свежем воздухе. В воскресенье москвичи смогут насладиться концертной программой “100-летие музея-заповедника “Коломенское”. А еще участников ждут настольные игры. Полная программа праздника доступна на сайте учреждения культуры.


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