 

Анастасия Волочкова отказалась от любимого напитка в пользу минералки

28.07.2023, 14:17, Новости дня
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Анастасия Волочкова продолжает много работать, давать концерты. Отдыхает танцовщица тоже хорошо. Больше всего артистка любит хорошую баню и просекко. О своей любви к игристому звезда высказывалась не раз. Однако после громкого скандала на шоу Алены Жигаловой Анастасия Волочкова решила притормозить и заявила: потреблять алкоголь бросила.

Артистка призналась, что отказалась от любимого напитка в пользу более “здоровой” альтернативы – минеральной воды с огурцом и лимоном. Также звезда поделилась секретом еще одного “волочковского” напитка. Так как балерина очень любит острое, то иногда приемы пищи она заменяет томатным соком, в который добавляет мелко нарезанные острый перец и огурец и присыпает все черным перцем. А вот соль Волочкова не употребляет.

“После того, как я перестала пить просекко, во мне ничего не изменилось – ни в организме, ни в состоянии. А вот от вкусного легкого кальяна я не отказалась”, – рассказала балерина.

Помимо этого, артистка призналась, что значительно сузила круг своего общения. Анастасия Волочкова теперь не приглашает на встречи в свой дом кого попало. Правда, и для этого были основания. Звезда уверяет, что ненавидит московские пробки, поэтому ей было удобнее назначить рандеву дома.


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