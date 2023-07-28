 

Вести – на Украине выпустят марку в честь дисквалифицированной фехтовальщицы

28.07.2023, 14:05, Новости дня
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Украинская почта анонсировала марку в честь фехтовальщицы Ольги Харлан. Как пишут «Вести» спортсменка накануне отказалась пожать руку россиянке, у которой выиграла, за что и была дисквалифицирована с чемпионата мира.


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Украинская почта анонсировала марку в честь украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Как пишут «Вести», спортсменка накануне была дисквалифицирована на чемпионате мира из-за отказа пожать руку россиянке, у которой выиграла.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он также опубликовал фото с потенциальным дизайном новой марки.

«Вот такую марку нам в Укрпочте предлагают выпустить. Мы, конечно, подумаем, но в работе уже есть что-то похожее — ждите в начале августа. А Ольга Харлан — крутая», — написал он.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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