В «Сколково» представили проект зернопровода «Россия – Африка»

Учёные федерального исследовательского института «Сколтех» завершили работу над макетом зернопровода Новороссийск-Могадишо. Протяжённость магистрали должна составить около пяти тысяч километров.

Реализация проекта позволит России осуществлять экспорт зерна в обход государств НАТО.

– Первые наработки по этой теме были сделаны ещё при СССР. Тогда ЦК поставил перед несколькими институтами задачу: найти способ в обход путей, которые контролирует Запад, поставлять продовольствие в Африку. Сейчас мы развили эту идею, – сообщил главный научный сотрудник «Сколтеха» Владимир Хомкин.

Стоимость постройки зернопровода достигает 20 миллиардов долларов США. Проект может быть реализован силами отечественных компаний за 3 года. Проектная пропускная способность – 9 миллионов тонн зерна в год.

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