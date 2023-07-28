Компьютеры игроков Call of Duty 2 стал заражать новый вирус

Компания Activision временно приостановила многопользовательский режим в игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) на платформе Steam из-за обнаруженного вредоносного червя. Информацию о случившемся предоставил портал TechCrunch, ссылаясь на неизвестного источника внутри компании.

Обнаруженный вирус является типом червя, который имеет способность самораспространяться, заражая компьютеры геймеров. Уязвимость позволила хакерам проникнуть в системы игроков, подключающихся к взломанным лобби, и активировать свой вредоносный код на зараженных машинах.

Первые предупреждения о проблеме появились 26 июня, когда один из пользователей Steam заявил о возможной атаке на форуме игры. Затем другой игрок подтвердил, что код имеет червеподобные характеристики. Однако только 26 июля Activision официально заявила, что изучает информацию о проблеме и приняла решение временно отключить многопользовательский режим. К сожалению, компания не предоставила дополнительных деталей относительно ситуации.

Call of Duty: Modern Warfare 2 была выпущена еще в 2009 году и, несмотря на свой возраст, по-прежнему привлекает интерес геймеров. По данным SteamDB, пиковая онлайн активность в игре за последние сутки составила около 650 человек.