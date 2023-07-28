Россия списала африканским странам $23 млрд долгов

На втором дне форума “Россия—Африка” президент Владимир Путин подчеркнул тесную дружбу между Россией и странами Африки. Глава государства напомнил, что Москва активно принимает участие в развитии этого континента, в частности, списала долги африканским странам на общую сумму в $23 млрд.

В знак поддержки дальнейшего прогресса, РФ выделит около $90 млн на развитие экономики и социальных проектов в африканских государствах. Президент Путин также подчеркнул, что эта помощь будет продолжена в будущем, и Москва собирается предоставлять торговые преференции для стимулирования внешнеэкономической активности в регионе.

Участие РФ в форуме “Россия—Африка” подчеркнуло стремление страны способствовать устойчивому и процветающему развитию африканского континента, а также укрепить взаимовыгодные отношения с африканскими партнерами.