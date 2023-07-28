 

В Новой Москве появится спорткомплекс с картодромом

28.07.2023, 12:56, Новости дня
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Власти российской столицы продолжают комплексное развитие территорий Новой Москвы. На присоединенных землях идет активное строительство жилой недвижимости, возводятся целые кварталы. Разумеется, для местах жителей, численность которых постоянно растет, требуется необходимая инфраструктура: не только школы, детские сады и поликлиники, но и спортивные объекты.

Так, на территории ТиНАО появится спортивный комплекс с картодромом. Его возведут в поселении Вороновском. Для строительства власти города выделили земельный участок общей площадью 4,34 гектара. Его выставят на торги по аренде в третьем квартале текущего года.

Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, с 2019 года в столичные власти торги на право аренды земли для возведения объектов здравоохранения, социального обслуживания, культуры с начальной ставкой в размере полтора процента от кадастровой стоимости.

“В третьем квартале этого года в поселении Вороновском планируется выставить на аукцион земельный участок площадью 4,34 гектара для строительства крупного спортивного комплекса с картодромом. Площадь здания не должна превышать 21,7 тысячи квадратных метров”, – подчеркнул чиновник.

Еще одно ограничение заключается в высоте здание. Она не должна превышать 20 метров, ранее уточнила руководитель столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова. По ее словам, выделенный для торгов участок земли свободен от застройки.

Территория будущего спортивного комплекса с площадкой для гонок на картах находится недалеко от железнодорожной станции Кресты, рядом с Варшавским шоссе. Победитель торгов сможет заключить с городом договор аренды данного участка сроком на восемь лет и восемь месяцев.

По срокам реализации проекта также предусмотрены ограничения. В частности, инвестор получит 34 месяца на получение разрешения на строительство и еще 35 месяцев на проведение работ нулевого цикла.


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