ЕЦБ повышает ставки из-за ослабления экономики еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает свой цикл роста ставок, что стало уже девятым повышением подряд. В результате этого решения, они достигли самого высокого уровня с 2001 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, оценивая текущее состояние экономики еврозоны, отметила ослабление как внутреннего, так и внешнего спроса. Высокие ставки уже сказались на рекордном снижении заимствований со стороны компаний.

После последнего заседания ЕЦБ в четверг, все три ключевые процентные ставки были повышены на 0,25 процентного пункта (п. п.). Таким образом, базовая ставка по кредитам увеличилась до 4,25%, ставка по депозитам теперь составляет 3,75%, а по маржинальным кредитам — 4,5%.

Путь к ужесточению монетарной политики начался в ЕЦБ в июле прошлого года. С тех пор банк уже провел повышение ставок в сентябре и октябре прошлого года на 0,75 п. п. Затем темпы повышения замедлились. Помимо этого, банк продолжил медленное сокращение объема активов на своем балансе, накопленных в рамках программ количественного смягчения. Важно отметить, что во время действия антикризисной программы выкупа облигаций (PEPP), реинвестирование средств, полученных от погашения ценных бумаг, будет продолжаться как минимум до конца 2024 года.

В заявлении, сделанном после последнего заседания, ЕЦБ подтвердил, что инфляция остается «слишком высокой на протяжении слишком длительного времени».

Кристин Лагард подчеркнула, что будущие решения ЕЦБ по ставке будут направлены на ведение достаточно жесткой монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Однако регулятор будет принимать решения, опираясь на поступающую информацию о состоянии экономики.