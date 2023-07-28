Чтобы надолго сохранить цвет окрашенных волос, не стоит мыть голову горячей водой

Окрашенные волосы поначалу выглядят просто превосходно. Однако со временем краска смывается, и цвет становится тусклым. Чтобы ничего подобного не происходило, необходимо придерживаться правил ухода за окрашенными волосами. Именно о них пойдет речь в данной статье.

Причины потери яркости цвета

Речь идет о причинах появление желтизны на блонде, медного оттенка на каштановых волосах, а также серого и коричневого на черных. Все это является результатом изменения первоначального цвета, которым были окрашены волосы. Это происходит из-за того, что локоны первоначально не были излечены, они являются пористыми, поврежденными, не способными надолго удерживать краску. Также причиной может стать слишком частое мытье, использование горячих инструментов, а также слишком горячей воды, игнорирование правил по уходу, выбор неправильных средств. Посещение бассейна и не использование шапочки также может негативно отразиться на цвете волос. Именно поэтому надо следовать рекомендациям, описанным ниже.

Не мойте голову горячей водой

Не следует использовать слишком горячую воду, которая может частично смыть краску. Разумным решением будет использовать воду комнатной температуры. При принятии ванны рекомендуется надевать шапочку для душа (принимать душ также стоит в шапочке), чтобы лишний раз не мочить волосы.

Восстанавливайте волосы до окрашивания

Как уже было сказано, поврежденные волосы плохо удерживают краску. И если первоначально их покрасить, а затем приниматься за восстановление, от цвета останется лишь слабый оттенок. Речь идет об использовании всевозможных средств, которые обеспечивают влагой, могут быть жирными и пр, что действует, как замечательное очищающее средство. То есть, краска будет смываться после каждой восстановительной процедуры.

Выбирайте правильные средства по уходу

Надо отдать предпочтение шампуням, бальзамам и кондиционерам для окрашенных волос. Как минимум, надо выбирать средства без сульфатов и спирта. Внимательно читайте этикетку и отдавайте предпочтение правильным средствам, в которых нет ингредиентов, которые мешают сохранить яркость цвета в долгосрочной перспективе.

Реже мойте голову

Не стоит мыть голову менее, чем за 48 часов после окрашивания. Также не стоит злоупотреблять процедурой мытья, поскольку с каждым разом цвет становится все тусклее. Отличным решением будет заменить мокрое мытье сухим, использовав сухие шампуни.

Не используйте горячие инструменты

Обратите внимание на то, чтобы температура воздуха фена и нагревание приборов не было чрезмерным. Постарайтесь по мере возможности вообще отказаться от высушивания волос и оформления укладки при помощи приборов. Практикуйте натуральные и безопасные способы (высушить голову можно естественным способом и завить при помощи бигуди или плетения косичек). Также необходимо защищать локоны от солнечных лучей, носите головные уборы.

Добавляйте в кондиционер краску

Можно добавить немного краски в кондиционер, это поможет освежить цвет. Однако откажитесь от самостоятельных экспериментов, проконсультируйтесь со своим мастером, который поможет вам правильно подобрать краску.