На Ташкентской улице построят дом по реновации на 192 квартиры

Квартиры передадут переселенцам с полной отделкой класса комфорт. На кухнях установят электрические плиты и мойки, в санузлах – всю необходимую сантехнику.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в вестибюле разместится кладовая для уборочного инвентаря и колясочная. На первых этажах будут нежилые помещения, где откроются магазины, кафе и предприятия сервиса.

В доме будет 192 квартиры. Среди них 48 однокомнатных, 120 “двушек” и 24 трехкомнатных. Часть квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

Придомовую территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, установят малые архитектурные формы.

“Будут сформированы проезды, тротуары, автостоянки, оборудованы площадки для досуга детей, занятий спортом и отдыха”, – рассказала Яковлева.

В третьем квартале текущего года стартует расселение 70 ветхих домов. Для переселенцев подготовили 20 новостроек. Участники программы будут переезжать в пределах своего района.

Ранее сообщалось, что дом из четырех секций по реновации построят в поселении Московский Новомосковского административного округа. Переселенцам предоставят 498 квартир. Новостройка расположится на улице Никитина.

Квартиры по программе реновации получили более 127 тысяч человек. В 2023 году переезд начали более 20 тысяч переселенцев.

За первые шесть месяцев 2023 года договоры с городом на новое жилье заключили 16,5 тысячи человек. Больше всего переселенцев в Юго-Восточном, Восточном, Северо-Восточном, Южном и Новомосковском округах.

На месте снесенных ветхих зданий возводят 81 дом. Жилье в этих новостройках получат более 45 тысяч человек.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Новое жилье получат около миллиона москвичей. Они переедут из домов, построенных в середине прошлого года.

На первом этапе программы новое жилье получат 170 тысяч человек, проживающих в 930 старых домах. Второй этап запланирован на 2025-2028 годы – новоселье справят 330 тысяч человек. Заключительный этап продлится с 2029 по 2032 годы – переедут еще 380 тысяч человек.