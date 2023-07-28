 

Гости Московского урбанфорума смогут “оживить” картины известных российских живописцев

28.07.2023, 11:25, Новости дня
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“Оживить” картины известных художников помогут технологии дополненной реальности. Произведения оцифрованы и выведены на экраны. Стилизованные картинные рамы дополнят впечатление экспозиции.

В Гостином Дворе представят картины “Портрет Ф.М. Достоевского” Василия Перова, “Эстафета” Александра Дейнеки, “Новая Москва” Юрия Пименова и другие произведения. Посетителям экспозиции расскажут о создании картин и о том, чем вдохновлялись живописцы.

Картина “В сельской школе” Владимира Маковского позволит перенестись в то время и проникнуться его духом. Гости экспозиции смогут “изменить” полотна. К примеру, будет доступна функция “вызвать врача” к герою картины “Больной муж” Василия Максимова.

Основной темой площадки в Гостином Дворе станут достижения социальной сферы. Посетители узнают об актуальных тенденциях в сфере здоровья, секретах долгожителей и метанавыках человека будущего.

Московский урбанистический форум продлится с С 1 августа по 10 сентября. Вход на мероприятия бесплатный.

Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Ознакомиться с программой Урбанфорума и узнать больше о мероприятиях можно на официальном сайте.


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