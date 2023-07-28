 

Три российских Бе-200 будут демонстративно выливать воду в море у берегов Греции

28.07.2023, 11:33, Разное
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Россия договорилась с Турцией об использовании её воздушного пространства для учений, в рамках которых противопожарные самолёты Бе-200 будут набирать в море воду и выливать её неподалёку от берегов Греции.

Мероприятие необходимо для «проверки и актуализации возможностей уникального самолёта», говорится в пресс-релизе.

Три самолёта будут базироваться в аэропорту Адана на юге страны. Параллельно с учениями их экипажи также потушат любые пожары на территории Турции или Турецкой Республики Северного Кипра, если таковые возникнут. В основном же уникальные амфибии будут набирать по 10 тонн воды, пролетать с ней до 20-30 км, а затем сливать её в море и так по кругу. Один из маневров предусматривает, что возле Греции появятся сразу три «Бе» и одновременно сольют воду – наблюдать это уникальное шоу греки смогут прямо с улиц прибрежных городов, если конечно им не помешает дым от лесных пожаров.

– Мы будем рады предоставить площадку для таких уникальных и зрелищных маневров, – говорит представитель турецкого природнадзора Акар Эрдемир. – Кроме того, это увидят и наши соседи. Быть добрым соседом – значит, делиться и хлебом, и зрелищами, в этом случае мы делимся вторым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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