Мнение: Шойгу в КНДР

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР удался!

Вот что пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Министр Шойгу почтительно передал уважаемому товарищу Ким Чен Ыну личное письмо президента РФ Владимира Владимировича Путина».

«Беседа прошла в дружественной атмосфере, полной чувством боевого содружества. После беседы уважаемому товарищу Ким Чен Ыну министр обороны Шойгу преподнес от всей души подготовленный подарок».

«Товарищ Ким Чен Ын, беседуя с Сергеем Шойгу, выразил мнение о вопросах, представляющих взаимный интерес в борьбе против своеволия и произвола империалистов, за защиту суверенитета и интересов развития двух стран, за осуществление международной справедливости и глобального мира».

«Как только товарищ Ким Чен Ын вместе с главами делегаций вошел в зрительный зал театра, бурные возгласы потрясли зал. Товарищу Ким Чен Ыну преподнесли букеты ароматных цветов милые дети».

Интересно, что написано в личном письме Путина Ыну? Что-то про борьбу «против своеволия и произвола империалистов»? Про «защиту суверенитета и интересов развития двух стран»? Про международную справедливость и глобальный мир?

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