Мнение: Шойгу в КНДР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР удался!
Вот что пишет Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
«Министр Шойгу почтительно передал уважаемому товарищу Ким Чен Ыну личное письмо президента РФ Владимира Владимировича Путина».
«Беседа прошла в дружественной атмосфере, полной чувством боевого содружества. После беседы уважаемому товарищу Ким Чен Ыну министр обороны Шойгу преподнес от всей души подготовленный подарок».
«Товарищ Ким Чен Ын, беседуя с Сергеем Шойгу, выразил мнение о вопросах, представляющих взаимный интерес в борьбе против своеволия и произвола империалистов, за защиту суверенитета и интересов развития двух стран, за осуществление международной справедливости и глобального мира».
«Как только товарищ Ким Чен Ын вместе с главами делегаций вошел в зрительный зал театра, бурные возгласы потрясли зал. Товарищу Ким Чен Ыну преподнесли букеты ароматных цветов милые дети».
Интересно, что написано в личном письме Путина Ыну? Что-то про борьбу «против своеволия и произвола империалистов»? Про «защиту суверенитета и интересов развития двух стран»? Про международную справедливость и глобальный мир?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет