Мнение: О действительно важном… Индия поможет России в СВО?

Хи́нди ру́си бхай-бхай, не забыли?

А то все чего-то про Северную Корею заговорили. Хотя #Индия — потенциально третья экономика мира, а ближе к концу века, быть может, уже и вторая, после китайской. И её реальная, не искажённая всякими CNN позиция ро «украинскому кризису» действительно важна.

А тут есть много интересного.

Говоря по правде, большинству жителей Индии российско-украинский конфликт — «до лампочки». Как, наверное, и вам начавшаяся война между Конго и Руандой. Индийцы живут своими заботами, а если и реагируют на внешние угрозы, то в первую очередь интересуются делами Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Где обостряется противостояние США и Китая, заставляющее близлежащие страны делать непростой выбор.

Но частью этой конкуренции сверхдержав — в понимании индийского истеблишмента — выступает «прокси-конфликт» России с Украиной, главными акторами которого являются, как ни крути, Вашингтон и Пекин. Даже если они действуют… гм… опосредованно. И совсем не случайно индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что «позиция Индии “не нейтральна” и она будет поддерживать “все реальные попытки покончить с конфликтом”, выступая за мир», даже если «такой взгляд не очень распространён в США». По сути, он отразил мнение нынешних властей относительно того, кто именно является инициатором, спонсором и бенефициаром этого вооружённого столкновения.

Такая позиция индийского лидера во многом отражает мнение его электората. Большинство простого населения с достаточным пониманием рассматривает действия Москвы. Крайней формой выражения поддержки России служат заявления типа «убрать кровавые руки американского фашизма». Причём зачастую сторонники таких взглядов выражают недоумение, «почему #Россия не ужесточает свои действия против киевского режима, ведь любое промедление идёт ей во вред?». Также многие индийцы проводят аналогии с собственной историей. В подобном контексте Украину они прямо сравнивают с Пакистаном, страной соседней, но при этом «агрессивной и нетерпимой», и Киев рассматривают как «инициатора военных преступлений» на Востоке Украины, открыто проводя параллели с Исламабадом, «терроризирующим Кашмир».

Да, часть индийского общества поначалу придерживалась концепции «огромная Россия “напала” на маленькую Украину». Но когда в страну вернулись индийские студенты, рассказавшие согражданам много интересного, оценки конфликта стали заметно меняться в более благожелательную для России сторону. А последующие новости из независимых источников — масс-медиа Индии, чьи руководители проходили стажировку или работали в западных средствах массовой информации, зачастую лишь копипастят материалы Reuters, CNN, Bloomberg и AFP, включая их оценки происходящего — только ускорили дрейф прочь от позиции коллективного Запада. Которую люди теперь в основном считают эгоистичной и неоколониалистской.

При этом индийское экспертное сообщество изначально к действиям России относилось намного более благожелательно, чем «прозападные» местные СМИ. Его позицию в среднем отражают такие тезисы, как:

— если бы Североатлантический альянс не расширял столь агрессивно своё присутствие у российских границ, то российско-украинского конфликта не было бы;

— поставками вооружения Украине страны Запада и США добьются лишь одного: «то, что Россия сделала бы за месяц-два, разгромив украинские войска, растянется теперь на годы»;

— и даже: всем будет лучше, если «#Россия поскорее выполнит задачу по разрушению военной инфраструктуры [Украины] и вернётся домой — не стоит слушать BBC и CNN» по этому поводу.

Вместе с тем, критика действий России экспертами сводится к тому, что теперь усиливается её зависимость от Китая (с которым у Индии довольно непростые взаимоотношения). Но даже среди тех те, кто критично относятся к действиям Москвы, сложилось мнение о том, что посредничество в урегулировании должны осуществлять международные организации и прежде всего #ООН, а не страны Запада.

В контексте всего перечисленного выше у той части общества, которой «украинский #кризис» не по барабану, растёт и укрепляется понимание, что Москва фактически «наносит ответный удар» с запозданием на восемь лет, а непосредственно в конфликте с самого начала активно участвуют внешние силы. Более того, в этой среде российская спецоперация в прямом смысле или с оговорками воспринимается как антиколониальное движение, направленное против гегемонии Запада. Поэтому условное мнение «Мы ещё не изжили колониальную зависимость от британской короны, а нам угрожает неоколониализм», имеет хождение как в массовом сознании населения, так и среди политиков, чиновников, депутатов и т.п.

Вместе с тем на верхних эшелонах индийской власти прекрасно понимают, какие выгоды страна может извлечь из текущего положения России. Закупки сырой нефти, природного газа и каменного угля у РФ осуществляются индийской стороной с беспрецедентным дисконтом. Развал существующей мировой системы делает Индию значимым потенциальным союзником для всех формирующихся центров силы. Поэтому, как отметил дипломат Анил Тригунаят (Anil Trigunayat), «Индия сохраняет принципиальную позицию в стремлении к всеобщему миру и своим ключевым интересам, одновременно она получает преимущества от Глобального всеобъемлющего партнёрства с Соединёнными Штатами и от Особого и привилегированного стратегического партнёрства с Россией». Ну, ласковая телятя двух маток сосёт, как известно.

Итак, итожим:

— поддерживает ли Индия российскую СВО? Скорее да, чем нет;

— будет ли она прямо помогать России в СВО? Скорее нет, чем да;

— присоединится ли она к антироссийским санкциям? Однозначно нет;

— продолжит ли использовать с выгодой «уязвимости» России? Однозначно да.

Но ведь России вполне достаточно того, чтобы Индия просто продолжала оставаться «нейтральной», не присоединяясь к западным санкциям. А если индийские власти продолжат закрывать глаза на то, как отдельные предприятия помогают РФ эти санкционные ограничения обходить, то для Москвы такая «слепота» — лучший подарок и сигнал «Дели с нами».

То есть, Индия всё же поможет Кремлю в СВО, так или иначе?

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