Минпромторг утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта

В Минпромторге утвержден обновленный список товаров для параллельного импорта, пишет РИА Новости. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков заявил, что он уже получил одобрение и вскоре будет направлен в Минюст.

В Минпромторге утвержден обновленный список товаров для параллельного импорта, пишет РИА Новости. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков заявил, что он уже получил одобрение и вскоре будет направлен в Минюст.

Осьмаков отметил, что потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и уже через два-три месяца может появиться еще один обновленный документ. При этом в Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафактных товаров, и в Россию ввозятся только оригинальные товары.

Ранее ассоциация Российских автомобильных дилеров (РОАД) предупредила о возможном подорожании легковых автомобилей “вторички” в случае запрета на их экспорт в Россию.