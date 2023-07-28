Минпромторг утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта
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В Минпромторге утвержден обновленный список товаров для параллельного импорта, пишет РИА Новости. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков заявил, что он уже получил одобрение и вскоре будет направлен в Минюст.
В Минпромторге утвержден обновленный список товаров для параллельного импорта, пишет РИА Новости. Первый замглавы министерства Василий Осьмаков заявил, что он уже получил одобрение и вскоре будет направлен в Минюст.
Осьмаков отметил, что потребности в параллельном импорте постоянно меняются, и уже через два-три месяца может появиться еще один обновленный документ. При этом в Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафактных товаров, и в Россию ввозятся только оригинальные товары.
Ранее ассоциация Российских автомобильных дилеров (РОАД) предупредила о возможном подорожании легковых автомобилей “вторички” в случае запрета на их экспорт в Россию.
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