Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО
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Дрон сбили силы Министерства обороны. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
“Разрушений и пострадавших нет”, – подчеркнул градоначальник.
В понедельник утром беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. БПЛА ударили по зданию на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на улице Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений нет.
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