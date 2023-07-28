Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО

Дрон сбили силы Министерства обороны. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

“Разрушений и пострадавших нет”, – подчеркнул градоначальник.

В понедельник утром беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. БПЛА ударили по зданию на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на улице Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений нет.