 

Курс биткоина рухнул после запуска цифрового рубля

28.07.2023, 9:33, Разное
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В первые часы торговли цифровым рублём на крупнейших биржах наблюдался рекордный спрос на российскую криптовалюту – чтобы актив приобрели все желающие, Центральному банку даже пришлось срочно отчеканить дополнительную партию цифровых монет.

– Криптоинвесторы буквально стоят в очереди, все хотят как можно скорее обменять свои биткоины и эфиры на русскую криптовалюту. В неё верят, ибо это первый цифровой актив, обеспеченный реально мощной экономикой России, – рассказал ведущий аналитик биржи FTX Роберт Джефферсон.

На фоне роста курса цифрового рубля другие крупнейшие криптовалюты потеряли значительную часть своей стоимость. Биткоин обвалился на 20 процентов, а эфириум упал сразу на треть. Эксперты прогнозируют дальнейший рост российского криптоактива, капитализация которого уже к концу 2023 года превысит триллион долларов США.

– Думаю, что уже через полгода первой криптовалютой будет не биткоин, а рубль. У русских получилось сделать то, что не удавалось ни одной стране – в них поверили криптоинвесторы, которые готовы хранить в цифровых рублях свои накопления, – считает миллиардер Илон Маск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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