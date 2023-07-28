Для авиакомпаний разработали российский сервис связи «борт-земля»

Дочерние структуры государственной корпорации “Ростех” успешно восстановили сервис цифровой связи “борт–земля” для российских авиакомпаний, который обеспечивает обмен цифровыми текстовыми сообщениями во время полета. Согласно информации от представителя госкорпорации, данная технология называется ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) и применяется в авиации с 1978 года.

Система ACARS позволяет передавать короткие текстовые сообщения между экипажами самолетов и наземными службами авиакомпаний, а также с диспетчерами на аэродромах. Эти данные передаются по прямой радиосвязи или через спутник, что обеспечивает своевременный и надежный обмен информацией об основных этапах полета, состоянии систем самолета и технических сообщений.

Ранее оборудование и обслуживание для передачи ACARS-сообщений предоставляли иностранные провайдеры SITA и ARINC, но после введения санкций против российской авиаотрасли в марте 2022 года, российским авиаперевозчикам доступ к этим сервисам был закрыт. В связи с этим, дочерние компании “Ростеха”, такие как “Азимут” и “Инфоком-Авиа” разработали и внедрили свои радиостанции и программное обеспечение для восстановления работы связи “борт-земля”. Это позволяет российским авиакомпаниям снова пользоваться преимуществами данной системы связи во время полетов.