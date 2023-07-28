Главное – подобрать правильную длину: можно ли носить короткое платье после 60 лет

Вы когда-нибудь заходили в свой любимый магазин одежды и сразу влюблялись в платье? Сердце начинает биться быстрее, вы примеряете его, и оно идеально сидит на вас. И вот, ожидая в очереди на кассу, в голову приходит маленькая мысль: а что, если это платье слишком короткое? Такие мысли действительно могут прийти в голову, если вам немного за 60. Можно ли носить короткие платья после 60, следуя моде?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего уровня комфорта и личного стиля. Если вы чувствуете себя комфортно, красиво и сексуально в коротком платье или юбке, дерзайте. Время предрассудков прошло. Вы не можете себе отказать в стиле, который вы тщательно создавали годами, только потому, что вам только что исполнилось 60 лет.

Тем не менее, некоторые модные советы помогут вам почувствовать себя еще лучше и улучшить свой образ в коротком платье. В сегодняшней статье мы расскажем, как сочетать этот предмет гардероба.

Как носить короткое платье после 60

Первый и, пожалуй, самый важный модный совет, который мы можем вам дать: не следуйте правилам. Вы наверняка читали или слышали, что коротких юбок и платьев следует избегать после 60, но как вы одеваетесь, решать только вам.

С колготками

После определенного возраста колготки могут стать нашими лучшими друзьями, особенно когда в 60 хочется надеть короткое платье. Эта идея особенно актуальна для зимы и осени, когда колготки еще и согреют ноги. А если подобрать их того же цвета, что и туфли, то они практически не будут выделяться, а ноги будут выглядеть стройнее. Колготки телесного цвета подойдут для праздничных мероприятий, а также для теплого времени года.

Выбирайте модели с длинными рукавами

Чтобы сбалансировать эффект короткого платья, лучше остановить свой выбор на модели с длинными рукавами. Будь то платье с запахом, платье А-силуэта или платье с рюшами, длинные рукава помогут прикрыть руки и сделают вас более уверенной и элегантной. А если у вас когда-нибудь появится несколько лишних килограммов, которые вы хотите скрыть, советуем вам обязательно иметь в своем гардеробе несколько моделей с длинными рукавами.

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Поверх брюк или леггинсов

Если в вашем гардеробе есть красивые платья, но они уже кажутся вам коротковатыми для вашего возраста, не спешите их выбрасывать. Наденьте короткое платье-рубашку поверх брюк или леггинсов. Это отличная стильная идея, которая может вам понравиться. Кроме того, это позволит вам продолжать чувствовать себя красивой и сексуальной в том платье, которое вы так любите.

Цвет платья

На самом деле после 60 можно выбирать платья абсолютно всех цветов. В этом вопросе нет каких-либо четких рекомендаций. Некоторые дамы в этом возрасте даже отлично себя чувствуют в моделях с яркими и модными принтами. Но в этом случае главное уже не переусердствовать с аксессуарами. Если вы выбираете платье с принтом, лучше не носить колье или бусы. Такой наряд можно подчеркнуть красивой сумкой и парой необычных сережек.

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Однотонные платья, наоборот, требуют больше аксессуаров. Подвески, бусы, необычные серьги, повязки на голову – каждая сможет выбрать для себя удобный вариант. Кроме того, если платье кажется чрезмерно скучным, пояс сможет внести немного разнообразия в ваш образ. Главное – не бойтесь экспериментировать.

Какую обувь выбирать

Носить короткое платье в 60 лет можно, но при этом следует с особым вниманием относиться к выбору обуви. Отдавайте предпочтение моделям на плоской подошве. Обувь является очень важной частью вашего образа, и ее правильный выбор необходим для того, чтобы выглядеть стильно и современно. Здесь действует правило: чем короче платье, тем меньше должны быть каблуки. Балетки, сандалии на плоской подошве, лоферы или сапоги без каблука идеально подходят для более откровенной модели. Сочетайте их цвет с цветом колготок и платья – это поможет удлинить фигуру и сделать вас стройнее.

Не забудьте о жакете

Многие задаются вопросом, как компенсировать короткую длину платья? Носите что-то более длинное сверху. Это может быть жилет, пальто, кардиган или даже жакет. Эта техника поможет вам создать многослойный наряд, который всегда актуален для женщины после 50 лет. Но не надевайте поверх топа одежду, которая намного длиннее вашего платья. Это создаст отличный контраст и подчеркнет длину вашей юбки или платья.

Вместо заключения

Итак, носить короткие платья можно абсолютно в любом возрасте, даже если вы недавно отпраздновали 60-летний юбилей. Но при этом важно обращать внимание на обувь. Лучше не выбирать модели на высоких каблуках. Кроме того, в балетках или лоферах на плоской подошве вы будете намного комфортнее себя чувствовать.

Эксперты настоятельно рекомендуют с короткими платьями носить колготки. Их можно подбирать в тон обуви. Если вам не нравится такая идея, просто носите колготки телесного оттенка.

Если вы не являетесь обладательницей стройных ног, смело надевайте платье поверх леггинсов или брюк. Выбирайте как контрастные модели, так и однотонные.