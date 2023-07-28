Матово-глянцевый френч – маникюр для августа: мастер-класс

Французский маникюр никогда не выйдет из моды, ведь классика вечна. Другое дело, что летом привычный бело-молочный вариант нагоняет тоску и напоминает об офисных буднях. А хочется разнообразия, драйва и шика. И дизайнеры на август придумали кое-что интересное: матово-глянцевый маникюр.

Что это такое

Матовое и глянцевое покрытие, согласитесь, вещи несочетаемые, и приверженцами классики могут быть восприняты как безвкусица. Это как смешение золота и серебра. Но продвинутые модники давно знают, что оба этих металла отлично сочетаются, главное – правильно подобрать пропорции. С маникюром также.

Ничего сложного в технологии нет, главное – опытная рука и зоркий глаз. Используем два вида покрытия и внимательно следим за тем, чтобы матовое не растеклось по ногтевой пластине. Иначе волшебный эффект будет утерян и получится лишь расхлябанность в образе.

Подготовка

Здесь важно понимать, что двойное покрытие привлекает внимание гораздо больше. Могут быть заметны любые изъяны, даже самые незначительные подтеки, ребристая поверхность ногтя или скол. Чтобы лак лег идеально, важно подготовить ноготь. Поверхность должна быть идеально гладкой, почти зеркальной. Не забываем обработать кутикулу. В общем, делаем хороший маникюр и тщательной проработкой ногтевой пластины.

Как нанести лак

Ничего сложного в нанесении лака нет. Если вы иногда практикуете самостоятельное нанесение, то у вас получится с первого раза. Мастер, конечно, сделает быстрее, но иногда бывают непредвиденные случаи, женщины знают, как это бывает.

Обрабатываем поверхность ногтя средством для обезжиривания, затем наносим базу, хорошо сушим. Главная сложность в исполнении маникюра – выбрать лак. Кстати, специалисты говорят, что такой вид маникюра можно выбрать новичкам, потому что он не требует работы с несколькими цветами одновременно.

Наносим первый слой лака. Сушим. Наносим второй слой. А вот теперь внимание. Матовый финиш нужно нанести в первую очередь ровно на ту часть ногтя, которую хотите покрыть. Если у вас получается пользоваться трафаретом для френча – отлично. Но быстрее и проще провести линию рукой, кисточки нацелены именно на это, плоские и тонкие. Сушим. Затем наносим финиш глянцевый и завершаем маникюр.

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Совет. Использование светлых оттенков лака при матовом маникюре чревато быстрым загрязнением ногтевой пластины. Чтобы избавиться от пятен, используйте обычное средство для снятия простого лака. Оно не повредит гель и вернет поверхности свежесть. Можно использовать и перекись водорода. Смочите ватный диск и протрите ноготь.

Дизайн

Дизайн ногтя по такой технологии не ограничивается классическим рисунком. Играйте с пропорциями, делайте обратный, лунный маникюр, наносите полоски вертикально и горизонтально. Можно покрыть ноготь сеточкой, оригинально и в то же время не очень броско.

Маникюр идеально подойдет как для офисных образов, так и отпускных. В зависимости от выбора цвета, конечно.

А вот от дополнительных элементов, страз, наклеек, тату лучше воздержаться, иначе легко переборщить и скатиться в пучину безвкусия.