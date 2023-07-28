В Удмуртском лагере 23 человека заразились кишечной инфекцией

В удмуртском детском лагере произошло ЧП – массовое отравление. По данным “Царьграда”, симптому появились у 23 человек, 20 из которых – дети.

Причины заражения пока не известны. Их пытаются выяснить правоохранители, которые начали проверку. Об этом сообщает VSE42.RU.

Всего медики осмотрели 200 детей. RT отмечает, что пострадавшие болеют в легкой форме, один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.