Мнение: Так жара или повестка?

Даже не очень постоянные читатели моего ЖЖ, наверно, заметили, что я очень люблю писать про погоду. Особенно летом, про жару. Жара – это вообще у меня пунктик. Я жару не люблю, жары боюсь – и периодически выливаю свои страхи и опасения по поводу жары на терпеливые страницы дневничка. А тут не далее как вчера ЖЖ мне вдруг напомнил, как я недоумевал (sic!) по поводу ВСЕМИРНОЙ ЖАРЫ 4 года назад, 26 июля 2019 года. Я пробежался глазами, потом перечитал внимательно, и… что-то слышится родное, вы не находите?

Какая странная жара

Чё-то я ничего не понимаю! Только что прослушал по радио ужасающую сводку по теме “Жара в Европе”. Европа, мол, изнывает от беспрецедентной жары, компания (забыл название) даже приостановила ж/д сообщение скоростными поездами между Францией и Германией, во Франции остановили АЭС (!) из-за того, что вода в реке слишком нагрелась и, видимо, уже недостаточно охлаждает реактор, в городах уже 7 человек скончалось от жары и т.д. Позвонили какому-то спецу-метеорологу, он три минуты рассказывал, что ситуация беспрецедентная и связана с потоками горячего воздуха из Африки.

Потом глянул еще интернет – там те же ужасы. Вот, “Комсомолка” СЕГОДНЯ пишет:

“Европа изнывает от жары: в четверг, 25 июля, столбики термометров достигли «исторического максимума» во Франции, Британии, Голландии, Германии и других европейских странах.

Французская метеослужба Meteo France известила, что зной в Париже в этот день достиг +42,6°C, что стало абсолютным температурным рекордом для города за всю историю наблюдений. Предыдущий был зафиксирован 28 июля 1947 года, тогда воздух в столице Франции прогрелся до +40,4°C.

Нидерландский Королевский институт метеорологии сообщил, что зафиксировал температурный рекорд в городе Гилзе-Рейен (провинция Северный Брабант), где к трем часам дня по местному времени воздух прогрелся до +40,4°C.

Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ – +40,5°C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 °C).

Жарко было даже в Британии: в четверг в Лондоне столбик термометра достиг отметки +37,7 градуса, а в английском Кембридже – +38,1°C”.

То же – ТАСС, вчера: “В Великобритании побит июльский температурный рекорд

Столбик термометра показал 36,9 градуса по Цельсию. ТАСС, 25 июля. Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в районе столичного аэропорта Хитроу – столбик термометра показал 36,9 градуса по Цельсию. Об этом сообщила Метеорологическая служба Соединенного Королевства”.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Новый температурный рекорд установлен в четверг в Германии, столбик термометра поднялся до 41,5 градусов по Цельсию в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония), сообщает метеорологическая служба ФРГ.

Ну и т.д. И самое главное – по радио сказали, и специалист подтвердил, что жара в Европе продлится “ минимум до середины следующей недели” .

Ну, окей, для финального закрепления смотрю погоду на погодном сайте. Берем для начала Париж, ожидая каких-то страшных цифр – а нифига: сайт невозмутимо показывает, что в Париже нынче +24. То есть меньше, чем в Москве сейчас! Ночью и вовсе +16. А завтра в Париже и вовсе +21. Это ЖАРА?? https://pogoda.mail.ru/prognoz/paris/

Смотрим Лондон: хе-хе, а там +21 уже сейчас! Правда, потом обещают, что разойдется до аж +26 (как сейчас, согласно этому же сайту, в Москве). Ну и, в общем, всю неделю так и будет +21 и +23 с дождями. А где же рекордная жара? https://pogoda.mail.ru/prognoz/london/ В Хитроу, кстати, согласно тому же сайту – тоже +21. Надо же – а вчера сообщали, что было 36,9 (см. сообщение ТАСС выше). Чего, за день температура упала почти в 2 раза?!

Заходим на Берлин: ну и в Берлине никакой жарой не пахнет – сейчас +26, на неделе примерно так же, по ночам правда тоже в районе +20 – жарковато. https://pogoda.mail.ru/prognoz/berlin/

Ну и для смеха посмотрим еще город Ганновер – та самая земля Нижняя Саксония, в которой расположен Линген с температурным рекордом 41 градус, и где “Атомную электростанцию «Гронде», расположенную недалеко от германского Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония), на выходные отключат от сети, сообщил в четверг оператор объекта компания Preussen Elektra («Пройсен электра»), это связано с высокой температурой воды в реке Везер, на которой стоит АЭС” . Что там в Ганновере? А и там, сообщает нам хладнокровный сайт, ничего, в общем, особенного: +27, “ощущается как +24”. Ночью в Ганновере и вовсе +17. https://pogoda.mail.ru/prognoz/hannover/ Даже и непонятно, с чего вдруг так разогрелась река Везер… Может, ее АЭС подогревает?

Короче, кто-то явно врет. Но кто – мне из Москвы не понять (2019).

В 2019 году мы еще были девственны и невинны, аки дети. А в 2023 мы уже с усами – пережили всемирную ковид-истерию с его “человечество скоро умрет!!” из всех утюгов (по итогу выяснилось, что за все время “эпидемии” – за 2 года – по всему миру от ковида, со всеми натяжками, умерло всего 6 млн. человек, причем больше всего – в тех странах, где было больше всего прививок и бустеров, т.е. на благословенном Западе).

А теперь вспомним, что “борьба за климат” и “против глобального потепления” началась ведь еще раньше, чем “борьба с ковидом”…

Главный вопрос – так есть жара или нет?!