В США морские львы распугали посетителей пляжа

В американском штате Калифорния на одном из пляжей Сан-Диего на берег из океана решили выйти два морских льва. На кадрах видно, как сначала один лев выбирается на пляж в бухте и приближается к людям. В этот момент по громкоговорителю посетителей просят разойтись и иметь в виду, что морские котики уже кусали людей.

Однако многие продолжили снимать происходящее на телефон и не торопились покинуть пляж. Вскоре на берег вышел второй морской лев, который тут же двинулся к людям, раскрывая пасть. Посетители пляжа начали с криками разбегаться.