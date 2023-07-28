Власти Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами

Власти индонезийского Бали решили выдворить с острова иностранных туристов, нарушающих правила и норма острова, передаёт South China Morning Post. Для этого на Бали создали специальную целевую группу и запустили горячую линию, куда с информацией о нарушениях могут позвонить местные жители.

Власти индонезийского острова Бали создали целевую группу Bali Becik, которая будет пресекать нарушения иностранными туристами региональных правил и норм. Как пишет South China Morning Post, группа будет проводить около 100 операций в месяц, чтобы выдворить с острова неадекватно ведущих себя иностранцев.

Глава иммиграционной службы Индонезии Силми Карим заявил, что кампания по борьбе с нарушениями продлится до конца этого года. Он выразил надежду на то, что это позволит значительно сократить число случаев неправомерного поведения со стороны иностранцев.

При этом Карим отметил, что коснётся это также и туристов с низким уровнем расходов, которые, по его мнению, чаще других нарушают местные законы. Он подчеркнул, что операции не будут мешать туристической деятельности Бали.

«Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, — большое количество иностранных туристов с низкими расходами, которые часто создают проблемы. Так как Бали входит в категорию дешёвых туристических направлений, он привлекает туристов с тонкими кошельками», — считает Карим.

Он призвал жителей Бали активно следить за приезжими и сообщать о тех, кто плохо себя ведёт или задевает их религиозные чувства, по недавно созданному телефону горячей линии.

По данным иммиграционной службы Бали, за первые шесть месяцев этого года с острова было депортировано 163 иностранца за различные проступки, в том числе за неуважение к культуре.

Губернатор Бали Вайан Костер недавно выпустил новый свод правил для иностранных туристов, а в начале июля объявил, что со следующего года на острове будет введен налог в размере 150 тыс. рупий, то есть $10 для въезжающих на остров, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма и укреплению местной экономики. Ранее он обратился в Министерство юстиции и прав человека с просьбой ужесточить визовые требования, предложив отменить в связи с многочисленными нарушениями упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины.

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