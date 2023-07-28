Бывшие военные во время слушаний в конгрессе США раскрыли подробности об НЛО

Конгресс США провел публичные слушания по поводу обвинения правительства в том, что оно скрывает данные об НЛО.

Многочасовые слушания вызвали огромный интерес в США и во всем мире, поскольку на них выступили три ключевых свидетеля, в том числе Дэвид Груш, бывший сотрудник разведки, который в июне заявил, что у США есть «неповрежденные и частично поврежденные» инопланетные транспортные средства.

“Правительство США вело в течение многих десятилетий программу, в рамках которой собирали обломки и пытались реконструировать разбившиеся НЛО”, – заявил на слушаниях Дэвид Груш, сотрудник разведки, который до 2023 года руководил анализом необъяснимых аномальных явлений (НПА) в агентстве Министерства обороны США.

Он утверждал, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам изучения НЛО. Также он добавил, что “очень сильно пострадал” из-за своих обвинений в отношении правительства. По его утверждению, есть и другие, известные ему люди, которые “пострадали в ходе деятельности правительства по сокрытию информации об НЛО”, он сам по долгу службы направлял их в соответствующие органы.

Также, бывший офицер разведки заявил, что его показания в Конгрессе “основаны на информации, полученной им от лиц с длительным и заслуживающим доверия опытом службы стране, которые поделились с ним доказательствами в виде фотографий, официальной информации и засекреченных аудиозаписей”.

Другими свидетелями на слушании были Дэвид Фрэвор и Райан Грейвс. Фрэвор, бывший командующий ВМС, вспомнил, как видел странный объект в небе во время учебной миссии в 2004 году. Он утверждал, что видел аномальный объект у побережья Атлантического океана «каждый день в течение как минимум пары лет».

Райан Грейвс, отставной военно-морской пилот, утверждал, что видел аномальный объект у побережья Атлантического океана «каждый день в течение как минимум пары лет». По словам Грейвса, наблюдения были «не редкими и не единичными», и их видели экипажи военных самолетов и пилоты коммерческих самолетов, «чья жизнь зависит от точности распознавания».

Грейвс добавил, что подобные объекты обнаруживались «практически везде, где проводятся операции военно-морского флота по всему миру». На вопрос, есть ли какие-либо общие характеристики объектов, о которых говорили разные пилоты, Грейвс ответил, что в основном наблюдались «темно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы», где «вершина или вершины куба касались внутренней части сферы».

Пентагон опроверг утверждения Груша о сокрытии. Представитель министерства обороны заявил, что следователи не обнаружили «какой-либо поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения о том, что какие-либо программы, касающиеся обладания или попыток воспроизведения внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время».

При этом, в 2021 году Пентагон выпустил доклад об аномальных космических явлениях и рассказал о существовании более 140 необъяснимых случаев.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил — в ответ на вопрос о возможности внеземных существ — что у властей нет конкретной позиции в этом отношении, и Кирби добавил: «Мы верим в существование неизвестных космических явлений, которые наблюдали летчики ВМФ и ВВС, но у нас нет ответов, что это такое.