Рупор кремлевской пропаганды: Свободу Нигеру

В столице Нигера демонстранты начали выходить на улицы с флагами России. Все по известной схеме.

"Вагнер" придет, порядок наведет. Нигер будет свободным!

СООБЩЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Военное командование Вооруженных сил Нигера, состоящее из начальника

Генерального Штаба Вооруженных сил и начальников Главных штабов, по итогам встречи, состоявшейся 26 июля 2023 года и мотивированные, с одной стороны, заботой о сохранении и физической неприкосновенности

президента Республики и его семьи, а также чтобы избежать смертельной конфронтации

между различными силами, которые, могли бы вызвать

кровопролитие и подорвать безопасность населения, а с другой стороны, из-за заботы о сохранении сплоченности в силах обороны и безопасности, решили:

Подписаться под декларацией Сил обороны и безопасности.

Любое внешнее военное вмешательство, с какой бы стороны оно ни исходило,

чревато катастрофическими и неконтролируемыми последствиями для нашего

населения и хаосом для нашей страны.

Генеральный Штаб Вооруженных сил также напоминает, что наша страна по-прежнему

страдает от действий вооруженных террористических групп.

Генерал-майор Абду Сиддик Исса.

При этом новая власть также сообщает, что французы нарушили запрет на пересечение границы, видимо побежали из страны

https://t.me/neinsider/3924 – цинк

У преступлений французских колонизаторов в Нигере нет срока давности.

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