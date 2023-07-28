Мнение: В поисках утраченной «идеологии»

Нытье про «идеологию», которая будто бы всем ужасно нужна, но враги ее украли и спрятали, раздается от каждого первого радетеля «за Рассею» много-много лет подряд. У Лермонтова «залпы тысячи орудий слились в протяжный вой», а у нас собакой Баскервилей на болоте слились в протяжный вой непрерывные стоны по «идеологии», которая будто бы была в СССР.

Казалось бы: ну, если вам так нужна идеология, есть-пить без нее можете – так придумайте ее себе заново, да и перестаньте уже ныть, без вас тошно! Но нет. Шалишь. Вытья много, идеологии нет как нет – не выходит каменный цветок. Не могут все эти патриоты-государственники, любители Путина и Отечества ничего придумать, хотя десятилетия проходят за десятилетием. Причина, очевидно, в том, что все они – импотенты, без Карла Маркса ничего не могут. А Карл уже умер.

Но я тут задумался – а меня-то почему так бесит всё происходящее? Ведь разве не было давно, с самого начала ясно, что никак иначе и не могло быть, наша участь – только погружаться в дерьмо все глубже, теряя остатки человеческого облика?

Однако моя ярость слишком велика для такой простой констатации. Меня выворачивает, как будто я ожидал чего-то другого, как будто я на что-то надеялся. Как будто я думал, что у нашей страны что-то есть за душой – не идеология, конечно (это слишком сложно), но хоть какой-то ограничитель. Что-то, что позволяет удержаться на самой грани мерзости и скотства.

И это не какие-то сложные хитромудрые дефиниции, не «призрак бродит по Европе». У нас так говорили в армии, когда я служил на гребаном Кольском (не Крымском!) полуострове. Армия была еще советская, и то была простая шутка-прибаутка. Не цитата. Неизвестно, кто и когда ее придумал.

Но если б меня спросили, я бы предложил одну эту фразу: «Солдат ребенка не обидит». Была б у нас такая «идеология»…

Но у нас другая – НБС. «Надо быть скотом».

Противоположная.